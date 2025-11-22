Xã hội
1.200 công nhân được trang bị kiến thức mới về an toàn giao thông

Chiều 22/11, tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoaka (Khu công nghiệp Phú Hà), Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Nhà Văn hoá lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông cho 1.200 đoàn viên, công nhân lao động.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến vào những điểm mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; các lỗi vi phạm thường gặp đối với công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; thông tin về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến công nhân; cảnh báo hậu quả của các hành vi vi phạm như: Nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm...

Người lao động trả lời những hiểu biết về Luật An toàn giao thông đường bộ

Thông qua buổi tuyên truyền giúp đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, tuyệt đối không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Tiết mục văn nghệ giao lưu với người lao động Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoaka

Khánh Thy


Khánh Thy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trật tự ATGT tuyên truyền phổ biến pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh An toàn giao thông Công nhân lao động Cảnh sát giao thông Xử phạt vi phạm hành chính Luật giao thông Giao thông đường bộ Không đội mũ bảo hiểm
