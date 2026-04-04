10 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được kết nạp vào Đảng

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 10 học sinh ưu tú khi vừa tròn 18 tuổi. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của các học sinh, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác giáo dục toàn diện của nhà trường trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ.

10 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được kết nạp vào Đảng

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Nguyễn Đình Hùng trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Vũ Xuân Quyết (lớp 12A10 chuyên Địa) .

Các học sinh được kết nạp gồm: Vũ Xuân Quyết (lớp 12A10 chuyên Địa); Nguyễn Đăng Khôi (lớp 12A6 chuyên Sinh); Dương Thị Thùy Dung (lớp 12A6 chuyên Sinh); Phạm Ngân Thương (lớp 12A6 chuyên Sinh); Nguyễn Thị Thương (lớp 12A5 chuyên Hóa); Nguyễn Thị Hồng (lớp 12A7 chuyên Văn); Nguyễn Thanh Hiền (lớp 12A7 chuyên Văn); Nguyễn Lê Phương Linh (lớp 12A11 chuyên tiếng Anh); Hà Mạnh Thắng (lớp12A1 chuyên Toán); Lê Đức Anh (lớp 12A1 chuyên Toán ).

Những học sinh được kết nạp Đảng đều là các đoàn viên tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, xã hội. Không chỉ vững vàng về tri thức, các em còn sớm hình thành khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.

10 học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được kết nạp vào Đảng

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởngTrường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Nguyễn Đình Hùng trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh Dương Thị Thùy Dung (lớp 12A6 chuyên Sinh).

Việc kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông góp phần tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khẳng định bản thân, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, song cũng đặt ra trách nhiệm cao đối với mỗi đảng viên trẻ. Với nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh, các em sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hiền Mai


Hiền Mai

Tin liên quan

Gợi ý

