Tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững. Với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, Phú Thọ đã phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, toàn diện và dài hạn.

Trường Tiểu học Vân Du, xã Chí Đám đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cả ba mặt: quy mô, chất lượng và hiệu quả. Cơ chế, chính sách cho phát triển giáo dục và đào tạo được chú trọng; mạng lưới trường, lớp được củng cố, phát triển; các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư và từng bước hiện đại hóa; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng và được chuẩn hóa. Đề án đặt mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo Phú Thọ theo hướng đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và bền vững; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh chú trọng quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực ngoại ngữ; lấy chất lượng giáo dục thực chất và kết quả đầu ra của người học làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đến năm 2030, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tỉnh nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; khẳng định vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; tầm nhìn đến năm 2045, chất lượng giáo dục và đào tạo tiệm cận trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đối với giáo dục mầm non, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường; phấn đấu 99,5% trẻ mầm non được học 2 buổi/ngày. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời. Tỉnh cũng chú trọng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non, phát triển hợp lý cơ sở mầm non ngoài công lập và nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Ở bậc giáo dục phổ thông, Đề án nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm học sinh được phát triển hài hòa về tri thức, kỹ năng và phẩm chất. Tỉnh phấn đấu duy trì tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở mức cao; 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 99,8%; có học sinh đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế. Một trong những điểm nhấn của Đề án là chiến lược phát triển ngoại ngữ và chuyển đổi số trong trường học. Phú Thọ đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; 100% học sinh phổ thông được học tiếng Anh theo chương trình quy định; xây dựng 55 trường dạy song ngữ ở các cấp học. Song song với đó, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục sẽ được bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học và quản lý. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm xây dựng các trường THPT chuyên: Vĩnh Phúc, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ thành các trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh và cả nước theo hướng đạt chuẩn tiên tiến khu vực, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Phát triển các cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao tại địa bàn có điều kiện; mỗi khu vực kinh tế trọng điểm có ít nhất 1 cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao, đồng bộ về hạ tầng, hiện đại về trang thiết bị. Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp hợp lý và tăng cường đầu tư nâng cấp; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp do tỉnh quản lý đạt chuẩn quốc gia, 20% cơ sở được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 90%, người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%. Tỷ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%; người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đạt ít nhất 35%. Nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của quốc gia và của các vùng. Bảo đảm 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó ít nhất 40% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên; tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 35%, có tối thiểu 10 phó giáo sư; ít nhất 90% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Hình thành 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm tại các khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình (cũ), trong đó có tối thiểu 1 trường cao đẳng nghề đạt tiêu chí trường cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia. Phấn đấu hình thành khu, làng đại học gắn với đô thị tại khu vực Vĩnh Yên theo quy hoạch, thu hút các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp có uy tín tham gia đầu tư.

Đến năm 2035, Phú Thọ phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó mầm non ít nhất 95% trên chuẩn, phổ thông ít nhất 40% trên chuẩn; có 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó trên 40% đạt mức độ 2; trên 99,5% trẻ mầm non học 2 buổi/ngày; ít nhất 95% học sinh sau trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông hoặc tương đương; ít nhất 65% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt kiểm định chất lượng và liên kết doanh nghiệp; hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống giáo dục và đào tạo của tỉnh hiện đại, công bằng và chất lượng, tiệm cận trình độ tiên tiến của khu vực và quốc tế, có vị thế thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,9. Toàn tỉnh có 3 trường chuyên tiệm cận quốc tế; 30% số trường phổ thông đạt trình độ tiên tiến khu vực châu Á; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đạt chuẩn quốc gia; Tiếng Anh được phổ biến như ngôn ngữ thứ hai. Mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ, kỹ năng và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân; nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ như: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục; đổi mới cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá về mạng lưới cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất và huy động nguồn lực xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đề án không chỉ góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Đề án còn tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm chênh lệch vùng miền, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người dân.

Với quyết tâm chính trị cao cùng những giải pháp đồng bộ, Phú Thọ kỳ vọng tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy