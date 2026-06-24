10 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới

Tạp chí Anh Time Out liệt kê các thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 với 18 tiêu chí bình chọn, trong đó thủ đô Lima của Peru đứng đầu danh sách.

Lima, Peru

Thủ đô Lima của Peru vừa được tạp chí Time Out (Anh) xếp hạng đứng đầu danh sách các thành phố có nền ẩm thực xuất sắc thế giới năm nay.

Bảng xếp hạng được công bố vào tháng 6 hằng năm, dựa trên khảo sát hàng nghìn người dân địa phương, đầu bếp và chuyên gia ẩm thực. Các tiêu chí đánh giá bao gồm chất lượng, giá cả và sự đa dạng.

Là nơi sinh sống của khoảng một phần ba dân số Peru, Lima sở hữu nền ẩm thực đa dạng. Du khách có thể thưởng thức các món đặc sản như ớt rocoto nhồi, kem ocopa vị bạc hà đen, ngô hầm pepián, ceviche (cá tươi tẩm nước chanh) hay khoai tây nghiền causa Limeña.

"Lima là nơi 82% người dân địa phương đánh giá việc mua sắm thực phẩm ở mức 4 hoặc 5 sao. Cho dù bạn chọn món gì, chắc chắn vị giác của bạn sẽ được thỏa mãn", Time Out nhận xét. Ảnh: Viator

Bangkok, Thái Lan

Theo khảo sát của tạp chí Time Out, 84% người được hỏi đánh giá chất lượng và giá cả thực phẩm ở Bangkok (Thái Lan) tốt hơn bất kỳ nơi nào khác.

Văn hóa ẩm thực thủ đô Thái Lan hình thành từ quá trình di cư, thương mại và chịu ảnh hưởng của ẩm thực Trung Quốc. Đặc trưng này thể hiện rõ qua phương pháp chế biến bằng chảo và sự phát triển của các khu chợ ẩm thực đường phố về đêm.

Pad Thái là món ăn phổ biến và được gợi ý nhiều nhất. Tuy nhiên, độc giả Time Out cho biết khao tom gai (cháo gà kiểu Thái) mới là lựa chọn ưu tiên nếu họ chỉ được thưởng thức một món duy nhất.

Dù Bangkok không phải thành phố có chi phí ăn uống thấp nhất, 81% người tham gia khảo sát vẫn nhận định Thái Lan là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm ẩm thực. Ảnh: Ban khun mae

Mexico city, Mexico

Ẩm thực tại thủ đô Mexico, nổi bật nhờ các nguyên liệu chất lượng cao như ngô, ớt, bơ, rau củ. Đây cũng là các thực phẩm chính tạo nên món taco nổi tiếng. Ngoài ra, các món ăn của thành phố được chế biến theo nhiều phong cách và kỹ thuật khác nhau, từ các nhà hàng Hàn Quốc trên phố Juárez đến làn sóng ẩm thực Tây Ban Nha trên phố Carmel, Chabela, Cocina del Bizco và các nhà hàng Italy như Piazza Pasticcio và Pieno.

Chợ lớn nhất của thành phố, Central de Abastos, cung cấp nguyên liệu cho một mạng lưới nhà hàng. Nếu có một nơi nhất định phải đến, thì đó là quầy taco tại nhà hàng Pujolito. Ngoài ra, du khách có thể ghé quán Siembra, nơi đại diện cho ẩm thực Mexico đương đại hoặc Maizajo, nơi nổi tiếng có bánh taco ngon.

Nếu bạn chỉ ăn một món, Time Out gợi ý nên chọn taco al pasco hay taco nhân thịt lợn ướp với hạt điều, cam, ớt và ăn cùng với bánh tortilla ngô, các loại nước sốt.

80% người dân địa phương được hỏi đánh giá nền ẩm thực của thành phố đạt mức “tuyệt vời”. 2/3 số người được hỏi cho biết đây là nơi “khá phải chăng” để đi ăn ngoài. Ảnh: Hotel catedral

London, Anh

Ẩm thực ở London được các chuyên gia phê bình ẩm thực thế giới đánh giá “vô cùng đa dạng”. Du khách đến đây có thể thưởng thức món sườn bò nướng tại nhà hàng Simpsons In The Strand hoặc tận hưởng những địa điểm ẩm thực bán đồ ăn Anh truyền thống khác như Quality Chop House và Sweetings, St John.

Việc ăn uống ở London được đánh giá “vừa trẻ trung, sôi động và mang tính toàn cầu vừa đậm chất truyền thống, nhờ vào các cộng đồng người di cư phát triển mạnh mẽ qua hàng thế kỷ”. Du khách đến thủ đô nước Anh có thể ghé ăn các món Trung Quốc tại khu Chinatown, đồ Ấn Độ tại khu Tiểu Ấn hoặc đồ ăn Nam Á, Đông Bắc Á cũng như các nhà hàng gắn sao Michelin.

Nếu bạn chỉ ăn một món, gợi ý của người dân địa phương chính là Sunday roast, món ăn huyền thoại nhất của London, gồm một bữa ăn thịnh soạn với thịt, rau, khoai tây.

Không thành phố nào trên thế giới yêu thích việc ăn ngoài hơn người dân London nhưng chỉ 50% thừa nhận giá ăn ngoài phải chăng. Trong đó, gần 96% người dân địa phương được hỏi đánh giá nền ẩm thực của họ “tuyệt vời”. Ảnh: Toplist

Barcelona, Tây Ban Nha

Ẩm thực Barcelona, thành phố nổi tiếng với nhà thờ Sagrada Familia cao nhất thế giới, có nguồn gốc từ ẩm thực La Mã và người Visigoth - những nền ẩm thực đã giới thiệu đến thế giới rượu vang, dầu ô liu và lúa mì.

Việc khám phá ra châu Mỹ sau đó đã bổ sung thêm cà chua và khoai tây vào thực đơn của người Barcelona và trở thành những nguyên liệu quan trọng tạo nên các món như pa amb tomàquet (bánh mì với cà chua).

Barcelona cũng là nơi đầu tiên ở Tây Ban Nha phát triển khái niệm nhà hàng hiện đại, là nơi ẩm thực Italy và Pháp bén rễ sâu sắc nhất, ảnh hưởng đến các món ăn như canelons (mì ống nướng nhân thịt ăn cùng nước sốt) và escudella i carn d'olla (canh hầm thịt cùng rau).

Nếu bạn chỉ ăn một món, hãy chọn Surf “n” turf! (món ăn kết hợp giữa thịt đỏ và hải sản). 82% người được hỏi yêu thích việc đi ăn hàng và mua sắm thực phẩm về nấu. Ảnh: Pinterest

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP Hồ Chí Minh là đại diện của Việt Nam được nhắc đến trong danh sách. Time Out đánh giá Hà Nội có thể là nơi sản sinh ra ẩm thực và văn hóa Việt nhưng TP Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm đến ẩm thực thú vị nhất nước. Món ăn du khách nhất định nên thử, được nhiều người gợi ý khi đến đây là phở Sài Gòn, ăn cùng húng quế, ngò gai, ớt.

Du khách có thể nếm thử những món ngon nhất ở TP Hồ Chí Minh tại các quán ven đường và trong các khu chợ nhộn nhịp, nhà hàng được gắn sao Michelin.

Theo các chuyên gia, ẩm thực chính là cách để hiểu rõ nhất về một thành phố. Danh sách này nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực trên thế giới, là nơi tốt nhất để du khách ăn uống hiện nay dù là các món cao cấp hay đường phố. Món ăn được các thực khách gợi ý nên thử khi đến thành phố là ốc. Ảnh: Quỳnh Trần

Melbourne, Australia

Ẩm thực Melbourne là sự pha trộn đa văn hóa của nhiều nền ẩm thực trên thế giới. Là một “nồi lẩu” theo đúng nghĩa đen, đồ ăn ở Melbourne đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ nhập cư, từ Italy và Hy Lạp đến Việt Nam và Ethiopia.

Nếu chỉ được ăn một thứ, cà phê là thức uống đầu tiên được nhắc đến. Văn hóa quán cà phê rất phổ biến ở Melbourne, khoảng 68% người dân cho biết uống cà phê rất rẻ. Tuy nhiên, giá cả không phải là rào cản khiến người dân địa phương không đi ăn ngoài với 93,6% đánh giá các nhà hàng ở đây là “tuyệt vời” hoặc “tốt”. Ảnh: Mega style aparment

Bắc Kinh, Trung Quốc

Bắc Kinh được ví như “bản đồ ẩm thực” thu nhỏ của cả đất nước nơi thực khách có thể khám phá gần như mọi phong vị đặc trưng của Trung Quốc.

Nhiều địa chỉ ăn uống đã trở thành biểu tượng của thành phố, như nhà hàng Hu Da trên phố ẩm thực Guijie, nơi những hàng dài thực khách kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức tôm hùm đất vào đêm khuya.

Nếu chỉ có cơ hội thưởng thức một món ăn tại đây, vịt quay Bắc Kinh là lựa chọn không thể bỏ qua. Món ăn nổi tiếng với lớp da vàng giòn, phần thịt mềm mọng, được cuốn cùng bánh tráng mỏng, hành lá và nước sốt, tạo nên hương vị được xem là tinh túy của ẩm thực thủ đô. Hai địa chỉ được người dân địa phương yêu thích là Siji Minfu và Dadong.

Theo khảo sát, 86% người dân địa phương cho rằng việc ăn tại nhà hàng hoặc thưởng thức cà phê có mức giá hợp lý. Ảnh: Pinterest

Athens, Hy Lạp

Dầu ô liu, rượu vang và các loại rau dại vẫn là nền tảng của chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng của Hy Lạp. Diện mạo ẩm thực Athens còn được làm giàu thêm sau làn sóng người tị nạn từ Tiểu Á, mang theo những loại gia vị. Ngày nay, các khu phố lịch sử như Psyrri và Plaka vẫn là điểm đến không thể bỏ qua đối với những tín đồ ẩm thực, trong khi các khu vực mới nổi như Pangrati và Koukaki đã vươn lên trở thành những điểm đến ẩm thực sôi động, góp phần giúp thành phố sở hữu tổng cộng 13 sao Michelin.

Nếu chỉ được ăn một món, du khách nên chọn Souvlaki - món ăn đường phố nổi tiếng nhất của Hy Lạp. Món ăn có nhiều biến thể, nhưng phổ biến nhất là những miếng thịt (lợn hoặc gà) được cắt khối, xiên que rồi nướng và ăn kèm bánh mì.

Athens là một trong những thành phố được các biên tập viên của Time Out đánh giá cao nhất. 79% người tham gia khảo sát nhận định Athens là điểm đến lý tưởng để thưởng thức ẩm thực, đặc biệt nhờ hệ thống quán cà phê và các nhà hàng. Ảnh: Pinterest

Lisbon, Bồ Đào Nha

Biểu tượng của thành phố là bifana, bánh mì kẹp thịt lợn hầm với rượu vang trắng, tỏi và mỡ lợn. Món ăn được bán phổ biến từ các quán bình dân lâu đời như Bifanas do Afonso đến phiên bản cao cấp do đầu bếp hai sao Michelin Henrique Sá Pessoa chế biến.

Nếu chỉ có một bữa ăn ở Lisbon, du khách nên thử à bulhão pato - món ngao nấu cùng dầu ô liu, tỏi, rau mùi và chanh, thường được ăn kèm bánh mì để chấm phần nước sốt đậm vị.

Theo khảo sát, 86% người dân đánh giá cao chất lượng hệ thống nhà hàng tại Lisbon, trong khi 58% cho rằng thành phố thân thiện và hiếu khách. Dù chi phí ăn uống không quá rẻ, cà phê vẫn là lựa chọn có giá phải chăng theo nhận định của 94% người được hỏi. Ảnh: Bulgaria on the go

Theo vnexpress.net