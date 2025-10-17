100 cán bộ, giáo viên mầm non được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

{title}
Trong hai ngày 16 – 17/10, tại Trường Mầm non Tân Hòa A, phường Tân Hòa, cụm chuyên môn số 10, 11 và 14 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2025 – 2026”.
Quang cảnh hội nghị.
Dự hội nghị có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đến từ các trường mầm non thuộc cụm chuyên môn số 10, 11, 14 (khu vực thành phố Hòa Bình, Lương Sơn, Đà Bắc, Cao Phong cũ) cùng đại diện một số đơn vị, địa phương liên quan.
Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non là nhiệm vụ then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, các đơn vị tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phát huy tính sáng tạo, chủ động của giáo viên trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ; chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc, thân thiện và hiện đại.
Các đại biểu được tham dự các hoạt động thực hành chuyên đề tại Trường Mầm non Tân Hòa A.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được tham dự các hoạt động thực hành chuyên đề tại Trường Mầm non Tân Hòa A, gồm: Dự giờ hai hoạt động học của cô và trẻ ở các lớp mẫu giáo; sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; thảo luận, phân tích bài học. Bên cạnh đó, các chuyên đề chuyên sâu như “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nghệ thuật sáng tạo cho trẻ” do cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Hồng trình bày và “Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo hướng lồng ghép dinh dưỡng với tăng cường vận động” do cô Nguyễn Thị Anh Hải – Hiệu trưởng Trường Mầm non Dân Chủ triển khai đã mang lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn bổ ích.
Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non toàn cụm cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, từ đó nâng cao năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới. Kết thúc hội nghị, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới đến từng cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng nền giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.
