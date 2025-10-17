Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

100 cán bộ, giáo viên mầm non được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

Trong hai ngày 16 – 17/10, tại Trường Mầm non Tân Hòa A, phường Tân Hòa, cụm chuyên môn số 10, 11 và 14 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2025 – 2026”.

100 cán bộ, giáo viên mầm non được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đến từ các trường mầm non thuộc cụm chuyên môn số 10, 11, 14 (khu vực thành phố Hòa Bình, Lương Sơn, Đà Bắc, Cao Phong cũ) cùng đại diện một số đơn vị, địa phương liên quan.

Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non là nhiệm vụ then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, các đơn vị tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phát huy tính sáng tạo, chủ động của giáo viên trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ; chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc, thân thiện và hiện đại.

100 cán bộ, giáo viên mầm non được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

100 cán bộ, giáo viên mầm non được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

Các đại biểu được tham dự các hoạt động thực hành chuyên đề tại Trường Mầm non Tân Hòa A.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được tham dự các hoạt động thực hành chuyên đề tại Trường Mầm non Tân Hòa A, gồm: Dự giờ hai hoạt động học của cô và trẻ ở các lớp mẫu giáo; sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; thảo luận, phân tích bài học. Bên cạnh đó, các chuyên đề chuyên sâu như “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nghệ thuật sáng tạo cho trẻ” do cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Hồng trình bày và “Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo hướng lồng ghép dinh dưỡng với tăng cường vận động” do cô Nguyễn Thị Anh Hải – Hiệu trưởng Trường Mầm non Dân Chủ triển khai đã mang lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn bổ ích.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non toàn cụm cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, từ đó nâng cao năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới. Kết thúc hội nghị, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới đến từng cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng nền giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chuyên môn Giáo viên mầm non Cán bộ Năng lực nâng cao Đổi mới giáo dục Quản lý tỉnh Phú Thọ Cao Phong hội nghị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủ khoa kép - thành quả của sự kiên định

Thủ khoa kép - thành quả của sự kiên định
2025-10-17 10:38:00

baophutho.vn Trong danh sách Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, cái tên Lê Ái Minh, nữ sinh...

Giữ nền tảng kỷ cương học đường

Giữ nền tảng kỷ cương học đường
2025-10-16 13:34:00

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long