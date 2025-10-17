Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” trở lại với phiên bản chiếu rạp

“Tổ quốc trong tim” - concert quốc gia từng gây tiếng vang dịp A80 trở lại sau hai tháng bằng phiên bản chiếu rạp, với các suất chiếu hạn chế tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc từ 17.10.

Tổ quốc trong tim : The concert film được dàn dựng công phu, ghi lại những khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm nhạc từng thu hút 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) hồi tháng 8. Sử dụng công nghệ ghi hình tiên tiến cùng hệ thống âm thanh vòm chuẩn quốc tế, tác phẩm được nhà sản xuất hy vọng sẽ giữ được năng lượng bùng nổ của sân khấu trực tiếp, đồng thời phát huy ngôn ngữ cảm xúc của điện ảnh.

Tổ quốc trong tim trình bày một bức tranh âm nhạc đa sắc, trải dài từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình đến nhạc trẻ đương đại; được sắp đặt trong bố cục điện ảnh chặt chẽ.

Những khán giả đầu tiên củaTổ quốc trong tim: The concert film

Những đại cảnh tái hiện Mỹ Đình phủ kín sắc đỏ rực rỡ của niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng các góc quay cận, đặc tả những khoảnh khắc xúc động, tự hào của nghệ sĩ và khán giả giúp tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng.

Âm thanh được xử lý ở định dạng vòm đa chiều, phần lời bài hát được hiển thị trên khung hình, khuyến khích khán giả cùng hòa giọng ở cả những trường đoạn hùng tráng vang dội, đến những phút lắng sâu đầy suy tư.

Đăng Dương - Tùng Dương thêm lần nữa lay động khán giả tại Tổ quốc trong tim phiên bản điện ảnh

Lợi nhuận bán vé “Tổ quốc trong tim: The concert film” hỗ trợ đồng bào bão lũ

"Từ đêm concert quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả hòa giọng tự hào, bộ phim tái hiện năng lượng bùng nổ qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, âm thanh vòm đa chiều, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần đoàn kết", ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ tại sự kiện ra mắt Tổ quốc trong tim: The concert film.

Khán giả được khuyến khích mặc áo cờ đỏ sao vàng khi đến rạp, cùng nhau phủ đỏ các rạp phim và thể hiện tinh thần cộng cảm, tự hào dân tộc. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé (với mức giá phổ thông 65.000 đồng/vé) sẽ được ban tổ chức chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ đồng bào tại các vùng ảnh hưởng bởi bão lũ.

