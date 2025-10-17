Đẩy mạnh triển khai tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả và đẩy mạnh việc tích hợp, khởi tạo Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, Sở đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị về việc tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Đối với học sinh và phụ huynh, Sở yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về tiện ích của Sổ sức khỏe điện tử; kích hoạt sử dụng định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn, triển khai tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNeID cho học sinh.

Việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, học sinh mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và y tế.

Hướng dẫn tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế vào VneID

Hiền Mai