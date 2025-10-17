Giáo dục
Trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong trường học

Ngày 17/10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Lâm Thao phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - PC07 tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC&CNCH. Chương trình thu hút gần 870 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

Cán bộ Phòng PC07 tuyên truyền kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH cho học sinh thông qua hình thức giao lưu, hỏi - đáp.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng PC07 thông tin về tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng; ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác PCCC. Đồng thời khuyến cáo những biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong trường học. Thông qua hình thức giao lưu hỏi - đáp, học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về cách sử dụng bình chữa cháy xách tay; xử lý tình huống khi phát hiện đám cháy; di chuyển và sơ cấp cứu người bị nạn, thoát nạn trong đám cháy tại nhà ở, nơi tập trung đông người...

Cán bộ Phòng PC07 hướng dẫn sơ cấp cứu người bị nạn.

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Trong phần trải nghiệm thực tế, giáo viên và học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động như: Tìm kiếm cứu nạn trong môi trường khói, khí độc; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; thực hành phun nước tiêu điểm, sơ cứu người bị thương và tham quan các trang thiết bị, phương tiện của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thực hành kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Đây là hoạt động giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác PCCC; hình thành những kỹ năng cơ bản để ứng phó, xử lý kịp thời trong các tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Hồng Nhung


