Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Ngày 17/10, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (7/11/1985 – 7/11/2025). Tới dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT và các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đối tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà đạt được những dấu ấn đáng tự hào. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nhà trường đã đào tạo gần 80.000 công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, cán bộ có trình độ trung cấp, cao đẳng; liên kết với hàng chục trường đại học, trung tâm trong đào tạo đại học hệ vừa học, vừa làm. Nhiều học sinh, sinh viên, học viên của trường trở thành chuyên gia, cán bộ kỹ thuật giỏi, cán bộ quản lý, doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước.

Cùng với đó, nhà trường đào tạo công nhân vận hành nhà máy thủy điện cho nhiều nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên khắp cả nước, góp phần quan trọng phát triển ngành năng lượng quốc gia; đào tạo và cấp chứng chỉ nghề lái xe ô tô các hạng cho hàng chục nghìn người tại địa phương.

Thừa ủy quyền, đại diện Cục Giáo dục nghề nghiệp trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chúc mừng Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, mong muốn nhà trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống 40 năm vẻ vang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh đang triển khai chủ trương sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiến tới sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành một trường cao đẳng nghề quy mô lớn hơn, hiện đại, chất lượng cao. Thời gian tới, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt điều kiện sáp nhập và tái cấu trúc, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, lấy chất lượng làm trung tâm, người học làm trọng tâm, doanh nghiệp là đối tác chiến lược; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để không chỉ dạy nghề mà còn cùng doanh nghiệp tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu ứng dụng; mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo theo chuẩn khu vực và thế giới.

Những dấu ấn tự hào được tái hiện trong lễ kỷ niệm.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường (7/11/1985 – 7/11/2025).

Bùi Minh