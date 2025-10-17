Thủ khoa kép - thành quả của sự kiên định

Trong danh sách Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, cái tên Lê Ái Minh, nữ sinh đến từ phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ nổi bật với thành tích hiếm có: Thủ khoa đầu vào và thủ khoa xuất sắc đầu ra Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hành trình ấy không chỉ được xây dựng bằng kết quả học tập ấn tượng, mà còn bằng nỗ lực bền bỉ, tinh thần cầu tiến và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ.

Lê Ái Minh - thủ khoa đầu vào và thủ khoa xuất sắc đầu ra Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Lê Ái Minh là cựu học sinh chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì khóa 36. Những năm tháng học phổ thông, Ái Minh không chỉ học tốt mà còn thể hiện tư duy độc lập, yêu thích khám phá và có định hướng rõ ràng cho tương lai. Chính nền tảng đó đã giúp em vững vàng bước vào giai đoạn mới, lựa chọn ngành học, trường học và hành trình đại học với quyết tâm cao.

Năm 2021, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ái Minh đạt kết quả ấn tượng với tổ hợp Toán, Văn, Anh. Dù có nhiều lựa chọn để bước vào những ngành “hot” hay trường danh tiếng, em vẫn chọn theo học ngành Quản lý đất đai tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Quyết định này đến từ sự hiểu biết, định hướng rõ ràng và mong muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê hương. Với kết quả thi đầu vào cao nhất toàn trường, Ái Minh chính thức trở thành thủ khoa tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Không chỉ dừng lại ở thành tích đầu vào, trong suốt quá trình học đại học, Lê Ái Minh luôn duy trì sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần cầu tiến và thái độ học tập nghiêm túc. Em đạt học bổng loại I ở tất cả các kỳ học, nhiều năm liên tiếp được công nhận là Sinh viên Xuất sắc.

Lê Ái Minh (thứ 3 bên trái ảnh) là Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa, năng động và nhiệt huyết với các phong trào

Bên cạnh việc học, với vai trò là lớp trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa, Ái Minh còn tích cực tham gia, phát động các hoạt động học thuật và phong trào. Em là trưởng nhóm sinh viên đạt giải Nhất trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Sinh viên lần thứ 36 của trường; liên tiếp giành giải thưởng Olympic Tiếng Anh cấp trường; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp và nhận nhiều giấy khen, bằng khen trong công tác Đoàn, Hội.

Năm 2024, với vai trò là đảng viên trẻ tiêu biểu, Ái Minh được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em cũng là gương mặt được lựa chọn đại diện hơn 17.000 sinh viên nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng, để lại dấu ấn sâu sắc nhờ sự tự tin, chững chạc và đầy cảm hứng.

Đặc biệt, Ái Minh luôn dành sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Nữ thủ khoa đã để lại ấn tượng với bản tham luận sáng tạo về “Bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa” tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tham luận này không chỉ nhận được đánh giá cao mà còn được lan tỏa, ứng dụng vào thực tiễn trong nhiều chiến dịch của Đoàn Thanh niên. Khép lại 4 năm đại học, Ái Minh tốt nghiệp sớm một học kỳ và trở thành thủ khoa xuất sắc đầu ra năm 2025 - chính thức ghi danh vào bảng vàng thành tích của nhà trường với danh hiệu thủ khoa kép đầy ấn tượng.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập và rèn luyện, Ái Minh nhấn mạnh: Muốn đi đường dài, trước hết phải có mục tiêu rõ ràng. Em luôn xác định cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, từng bước kiên trì thực hiện với quyết tâm cao độ. Trên giảng đường, em chủ động học hỏi, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến. Ngoài giờ học, em tự học nghiêm túc và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm thông qua hoạt động Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, Ái Minh luôn giữ thói quen rèn luyện thể thao, đọc sách, học chơi nhạc cụ, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để duy trì sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Với tất cả những thành tích đã đạt được, Ái Minh vẫn khiêm tốn cho biết: “Em mong muốn tìm kiếm và sẵn sàng thử sức với những cơ hội mới. Dù đóng góp nhỏ bé thôi, em vẫn hy vọng được cống hiến sức trẻ, kiến thức và sự nhiệt huyết của mình cho sự phát triển chung của quê hương".

Hành trình từ cô học trò chuyên Sử đến thủ khoa kép của Trường Đại học Mỏ - Địa chất của Lê Ái Minh là minh chứng sống động cho việc: Sự kiên định, ý chí học tập và lòng biết ơn có thể đưa một người trẻ đi thật xa nhưng vẫn luôn giữ vững gốc rễ, tình yêu với quê hương, và khát khao cống hiến.

Hạnh Thúy