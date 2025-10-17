Kết nối nguồn lực, nâng chất giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non được xem là nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện nhân cách và thể chất của trẻ nhỏ. Tại xã Phù Ninh, Trường Mầm non Thanh Lâm trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhờ mô hình xã hội hóa giáo dục với sự đồng hành chặt chẽ của doanh nghiệp. Dưới sự đầu tư và quản lý của Công ty TNHH Thanh Lâm, nhà trường không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mà còn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hiện đại cho các thế hệ mầm non tương lai.

Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Thanh Lâm.

Năm học 2024 – 2025, Trường Mầm non Thanh Lâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã huy động đủ 277 trẻ ra lớp, đạt 100% chỉ tiêu năm học. Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được duy trì ổn định và không ngừng cải tiến. Với sự đồng hành trách nhiệm của Công ty TNHH Thanh Lâm, nhà trường có điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống phòng học, sân chơi, thiết bị giảng dạy, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiện đại cho trẻ.

Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. Toàn bộ trẻ được ăn bán trú tại trường, được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần. Nhà trường chú trọng xây dựng thực đơn khoa học, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện dinh dưỡng của từng trẻ. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chỉ còn 0,7%, thể thấp còi còn 4,7% – giảm rõ rệt so với các năm học trước. Đặc biệt, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Một điểm nhấn nổi bật trong năm học là công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại chuẩn quốc gia. Trong đợt đánh giá ngoài tháng 10/2023, Trường Mầm non Thanh Lâm đã xuất sắc đạt 25/25 tiêu chí, được xếp loại cấp độ 3 – mức cao nhất theo hệ thống đánh giá chất lượng hiện hành. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng từ tập thể nhà trường và sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.

Học sinh Trường Mầm non Thanh Lâm tham gia các hoạt động vui chơi.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương tiếp tục là nền tảng quan trọng để Trường Mầm non Thanh Lâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, kỹ năng sống được lồng ghép vào chương trình học, tạo sự hào hứng và phát triển toàn diện cho trẻ.

Đội ngũ giáo viên của trường được xác định là nhân tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo, trong đó nhiều giáo viên trẻ, năng động, yêu nghề, sẵn sàng đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong năm học vừa qua, 2 giáo viên của trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 19 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường...

Phòng bơi thuỷ liệu - Float nâng cao thể lực cho trẻ mầm non.

Nhà trường đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, nên bắt đầu từ năm học 2025 - 2026 đã bắt đầu cho vận hành Phòng bơi thuỷ liệu - Float cho trẻ. Đây cũng trường mầm non đầu tiên của tỉnh Phú Thọ thực hiện mô hình này. Năm học này, Trường Mầm non Thanh Lâm có 38 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với 270 học sinh. Nhà trường tiếp tục xác định mục tiêu trọng tâm là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Nhà trường duy trì cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3, đồng thời triển khai chủ đề năm học: “Chủ động, đột phá, kỷ cương, an toàn, chất lượng”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh trong công tác quản lý, giảng dạy và theo dõi sự phát triển của trẻ. Trường tiếp tục triển khai các mô hình giáo dục hiện đại như Montessori, chương trình tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, toán tư duy Soroban, hoạt động STEM Lab và các câu lạc bộ trải nghiệm. 100% trẻ được học 2 buổi/ngày, ăn bán trú và theo dõi sức khỏe qua phần mềm quản lý KidsOnline. Mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ đều được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra bạo hành hay dịch bệnh trong trường học.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục được bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, kỹ năng chuyển đổi số và nhận thức chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt các hoạt động học tập, vui chơi, phát triển năng lực toàn diện cho trẻ.

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, giáo dục kỹ năng sống, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh, chính quyền và các tổ chức địa phương tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện.

Với định hướng rõ ràng và sự đồng hành hiệu quả của doanh nghiệp, Trường Mầm non Thanh Lâm phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen trong năm học 2025 – 2026. Mô hình xã hội hóa giáo dục tại đây đang là minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp thành công giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội trong nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Hạnh Thúy