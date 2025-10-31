Chính trị
148 Hội Nông dân xã, phường hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sau 1 tháng triển khai đồng bộ, đến nay, 148/148 xã, phường trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là bước chuẩn bị quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tây Cốc ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội Nông dân tỉnh, các cấp ủy và sự chủ động, sáng tạo của Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm đổi mới. Từ công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, tuyên truyền đến tổ chức điều hành đều được tiến hành chủ động, bài bản, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và gắn kết trong toàn Hội. Qua đó đánh giá khách quan những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới gắn với các phong trào, hoạt động của Hội cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của nông dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân các phường Thống Nhất, Vĩnh Phúc ra mắt Đại hội.

Kết quả Đại hội đã chỉ định 3.925 Ủy viên Ban Chấp hành, 958 Ủy viên Ban Thường vụ, 148 Chủ tịch và 186 Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường, xã. Đồng thời chỉ định 223 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành khóa mới thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Đây là tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Linh Nguyễn


Linh Nguyễn

