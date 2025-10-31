Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt giải B Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Tối 30/10, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trưởng BCĐ giải; Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhóm tác giả vinh dự được chụp ảnh cùng Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo, để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với phương châm: chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh; tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “thép trong bút - lửa trong tim”.

Thủ tướng tin tưởng, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ không ngừng đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho đội ngũ những người làm báo được thỏa sức sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Nhóm tác giả Văn Hải, Đặng Thưởng - Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt giải B.

Qua 5 mùa giải được tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ. Giải năm nay tiếp tục có nhiều điểm nhấn ấn tượng như: thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí với hơn 1.100 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm phong phú về thể loại, chất lượng được nâng lên; thể hiện tính thời sự cao, ghi nhận những vấn đề nổi lên từ thực tiễn, phản ánh sự thật, lên án những cá nhân và tập thể có biểu hiện tiêu cực.

Nhiều tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt, dũng cảm đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tham dự Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, phóng sự truyền hình “Không để lãng phí chồng lãng phí” của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hải, Đặng Văn Thưởng - Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã xuất sắc đoạt giải B.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh 44 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó có 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích.

Ngọc Anh