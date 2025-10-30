Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô

Chiều 30/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo biện pháp khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận cuộc họp

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo xã Đoan Hùng và các đơn vị tư vấn liên quan.

Cầu Sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Theo kết quả kiểm định của Trung tâm kỹ thuật đường bộ - Cục đường bộ Việt Nam (năm 2024) và kết quả kiểm tra cầu định kỳ thường xuyên của Công ty CP đường bộ Phú Thọ thì sau mùa mưa, bão năm 2024 cầu Sông Lô phát sinh một số hư hỏng. Từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, 10, 11 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Lô dâng cao, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng đã báo cáo với UBND tỉnh cho phép thực hiện phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô từ ngày 6/8/2025.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Quách Tất Liêm, Nguyễn Huy Ngọc phát biểu cho ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nước rút, ngày 27/10/2025, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường cầu Sông Lô, kết quả kiểm tra cho thấy, vị trí hư hỏng có thể gây mất an toàn lưu thông. Ngay chiều 27/10/2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng dừng lưu thông qua cầu để các cơ quan tư vấn khách quan đánh giá tổng thể an toàn của cầu, từ đó kiến nghị giải pháp khắc phục, xử lý và có phương án đảm bảo di chuyển cho người dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo thực trạng cầu Sông Lô

Sau khi nghe báo cáo cáo của Sở Xây dựng, xã Đoan Hùng; ý kiến đề xuất của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và của các đơn vị tư vấn độc lập, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chia sẻ với những khó khăn, bất lợi của người dân qua lại hai bờ sông Lô và khẳng định: Đây là sự cố ảnh hưởng đến đi lại, đời sống hàng ngày của người dân. Sự cố này đã được các cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 8/2024 và đã có các giải pháp nghiên cứu, đánh giá, khắc phục.

Lãnh đạo xã Đoan Hùng báo cáo tình hình lưu thông của người dân hai bờ sông Lô

Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão số 5, 10, 11 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Lô dâng cao, cộng các yếu tố khác, ảnh hưởng đến độ an toàn của cầu khi lưu thông. Trước thực trạng của cầu Sông Lô, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, mời các nhà khoa học, các chuyên gia về cầu đường, các đơn vị tư vấn độc lập để tổ chức khảo sát, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để khắc phục.

Để nghiên cứu, đánh giá tổng thể, đồng bộ, đưa ra phương án khắc phục đảm bảo phù hợp, an toàn, hiệu quả nhất, Chủ tịch UBND giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm định tổng thể kết cấu móng, trụ cầu Sông Lô; phối hợp cùng Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải, Trung tâm kỹ thuật đường bộ - Cục đường bộ Việt Nam kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân hư hỏng.

Sau ngày 3/11, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tổng thể và đề xuất của các đơn vị tư vấn, tỉnh Phú Thọ sẽ ra thông báo chính thức, có phương án phân luồng giao thông phù hợp, trong đó có cả phương án sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy bằng tầu vỏ thép để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại qua sông.

Đại diện các nhà khoa học, chuyên gia cầu đường, đơn vị tư vấn độc lập nêu ý kiến tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài, đặc biệt là khẩn trương điều chỉnh các phương án giao thông cho phù hợp với thực tế trên cơ sở kiến nghị của tư vấn. Tổ chức khoanh vùng khu vực nguy hiểm; phân công lực lượng ứng trực 24/24h. Cùng với đó khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép bến khách ngang sông theo thẩm quyền; nhắc nhở người dân khi di chuyển qua sông trên các đò, xuồng máy phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Kiên quyết xử lý những chủ phương tiện hoạt động trái phép tại các bến đò ngang tự phát. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, không để thông tin sai lệch, gây hoang mang cho người dân. Người dân cần nắm rõ thông tin về thực trạng cầu, không chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng lên các trang mạng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chậm nhất trước mùa mưa năm 2026 phải hoàn thành việc xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân qua cầu Sông Lô như thiết kế ban đầu.

Đinh Vũ