Hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

Chiều 16/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Thực- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Công Sứ- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh- TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đại biểu ứng cử được hướng dẫn cụ thể việc tổ chức các hội nghị lãnh đạo, hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc của người ứng cử; hướng dẫn mẫu biên bản các hội nghị. Hướng dẫn làm hồ sơ và quy định thời gian nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành đã làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến quy trình hiệp thương giới thiệu đại biểu HĐND xã; thành phần hội nghị cử tri nơi công tác.
Đồng chí Đinh Công Thực- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Công Thực đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ đại biểu ứng cử, ngay sau hội nghị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung được hướng dẫn, để tổ chức quy trình, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đảm bảo dân chủ, khách quan, đồng bộ, thống nhất và đúng pháp luật. Đặc biệt việc chuẩn bị hồ sơ người ứng cử phải thật chính xác; nhân sự giới thiệu phải thật sự tiêu biểu đảm bảo cơ cấu, thành phần, qua đó lựa chọn được những người hội tụ đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Văn Hải - Đặng Thưởng
