Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật do Bộ Công an trình

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 31/10 Quốc hội thảo luận ở hội trường và ở tổ về một số dự án luật, trong đó có 4 dự án luật do Bộ Công an trình.

Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật do Bộ Công an trình

Chiều 30/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình về 4 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Nguồn baotintuc.vn


Nguồn baotintuc.vn

 Từ khóa: Dự án luật Quốc hội thảo luận sửa đổi bổ sung Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Công an công nghệ và môi trường của Quốc hội Luật An ninh mạng Thủ tướng chính phủ An ninh trật tự công nghiệp quốc phòng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long