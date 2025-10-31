Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật do Bộ Công an trình

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 31/10 Quốc hội thảo luận ở hội trường và ở tổ về một số dự án luật, trong đó có 4 dự án luật do Bộ Công an trình.

Chiều 30/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình về 4 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

