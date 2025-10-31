Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật do Bộ Công an trình

{title}
{publish}
{head}
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 31/10 Quốc hội thảo luận ở hội trường và ở tổ về một số dự án luật, trong đó có 4 dự án luật do Bộ Công an trình.
Chiều 30/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình về 4 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 5 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.
Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
Nguồn baotintuc.vn
baophutho.vn Chiều 31/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí...
baophutho.vn Sáng 31/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, các đại biểu quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật...
baophutho.vn Sáng 30/10, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân...
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 30/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát...
baophutho.vn Chiều 29/10, thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -...
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 29/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
baophutho.vn Thông qua 28 Nghị quyết