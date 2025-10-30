Đẩy nhanh tiến độ tham mưu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu: Từ ngày 1/1/2026, có hệ thống văn bản QPPL mới cho hoạt động của tỉnh mới

Sáng 30/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh chuyên đề (lần thứ ba) về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo kết quả rà soát và tham mưu xử lý đối với hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh ban hành trước khi hợp nhất của Sở Tư pháp, cho thấy: Tháng 11, các sở, ngành đăng ký xử lý 70 văn bản (42 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 26 Quyết định của UBND tỉnh; 2 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh). Trong đó, có 9 văn bản được đẩy nhanh tiến độ trình lên tháng 10/2025 và đã thông qua tại các Phiên họp ngày 7/10, 20/10 (gồm 6 Nghị quyết, 2 Quyết định của UBND tỉnh và 1 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quyết định

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị ngày 20/10, có 25 Nghị quyết các ngành chưa đề xuất phương án xử lý. Sau khi làm việc với các sở, ngành, Sở Tư pháp đề xuất: Ban hành mới (10 Nghị quyết); Chờ hướng dẫn của Trung ương (2 Nghị quyết); Bãi bỏ đợt 3 (5 Nghị quyết). 5 Nghị quyết của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đề xuất thay thế bằng 1 Nghị quyết, ban hành mới trong tháng 11/2025. Còn lại 3 Nghị quyết chưa có sở, ngành chủ trì đề xuất xử lý.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo kết quả rà soát và tham mưu xử lý đối với hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, Ủy viên UBND tỉnh cho ý kiến, tán thành và đã biểu quyết đối với 7 dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2025 và 4 dự thảo Quyết định đủ điều kiện trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 11/2025. Trong đó, lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (3 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ). Lĩnh vực Y tế (2 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết Quy định mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ). Lĩnh vực Văn phòng UBND tỉnh (1 Nghị quyết: Quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ). Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 dự thảo Nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận báo cáo nội dung 3 dự thảo Nghị quyết và 3 dự thảo Quyết định thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường trình tại phiên họp

4 dự thảo Quyết định, gồm: Quyết định Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai và một số Nghị định trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ; Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ và Quyết định Quy định trường hợp không có tính khả thi và mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự và kết quả biểu quyết của Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận yêu cầu các sở, ban, ngành bám sát Kế hoạch số 5383/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL thay thế hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất; Tập trung hoàn thành có chất lượng các văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo, không để xảy ra tình trạng chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo nội dung 2 dự thảo Nghị quyết và 2 dự thảo Quyết định trình tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Theo Kế hoạch đăng ký ban hành văn bản trong tháng 11/2025 của các ngành tại Kế hoạch số 5383/KH-UBND là 70 văn bản, trong khi đó chỉ có 9 dự thảo đăng ký trình vượt tiến độ trình trong tháng 10/2025. Do đó, đề nghị các ngành khẩn trương, tích cực trong việc tập trung xây dựng dự thảo, đặc biệt chú trọng đến việc tham mưu, xử lý hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực mình. Đồng thời, chủ động đăng ký lịch với Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nghe, cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Văn phòng UBND tỉnh đăng ký bố trí lịch họp của các ngành với Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; với Chủ tịch UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cho kịp tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Khối lượng Nghị quyết ban hành trong tháng 12 còn tương đối nhiều (16 Nghị quyết đăng ký tại Kế hoạch số 5383/KH-UBND và không kể Nghị quyết thường lệ phải ban hành). Do đó, các ngành tập trung đẩy sớm tiến độ trình các nghị quyết này sang tháng 11 để giảm tải bớt khối lượng công việc cho tháng 12.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, cho ý kiến tại phiên họp

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu: Từ ngày 01/01/2026, có hệ thống văn bản QPPL mới cho hoạt động của tỉnh mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành căn cứ vào các Danh mục tại các Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 5383/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh, chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua theo tiến độ của Kế hoạch; không để chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản; khuyến khích các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo văn bản và trình trước thời hạn theo Kế hoạch nhưng phải đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu soạn thảo dự thảo văn bản đảm bảo hoàn thành toàn bộ số lượng văn bản đăng ký trong tháng 11/2025. Đối với các nội dung đăng ký trình HĐND tỉnh tháng 12/2025, do số lượng lớn, các sở, ngành cần chủ động cân đối, bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ trình sớm hơn thời hạn đã đăng ký.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch: Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các văn bản cần ban hành văn bản QPPL thay thế thuộc hệ thống văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình) ban hành đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh chưa được thống kê để kịp thời tham mưu xử lý.

Đối với 3 Nghị quyết chưa có sở, ngành chủ trì đề xuất xử lý: Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học, Công nghệ chủ trì, đề xuất xử lý. Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ Thông qua giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe các sở, ngành cho ý kiến, thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đề xuất xử lý.

Đối với Nghị quyết số 208/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình Quy định nội dung được ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc được hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có đánh giá cụ thể, chủ trì tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết áp dụng chung cho 3 tỉnh, trình UBND vào tháng 1/2026.

Đinh Vũ