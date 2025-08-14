18 tháng tù cho đối tượng khai thác đất trái phép

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Quyền (SN 1971), trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Quyền.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện nhóm người đang sử dụng máy xúc, ô tô khai thác, vận chuyển đất trái phép tại thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn (cũ), nay là xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 máy xúc, 10 ô tô cùng toàn bộ tang vật liên quan.

Với hành vi khai thác đất trái phép, Trần Ngọc Quyền bị xử phạt 18 tháng tù.

Quá trình điều tra xác định, do biết gia đình ông Phùng Văn Lợi (SN 1957), trú tại thôn Xuân Dương có nhu cầu san gạt mặt bằng, Quyền đã thỏa thuận thực hiện. Tuy nhiên, để vào được khu đất nhà ông Lợi, Quyền phải đi qua đất của các hộ ông Bùi Văn Đơn (SN 1955), Bùi Văn Đan (SN 1950) và bà Bạch Thị Dinh (SN 1953).

Sau khi được các hộ này đồng ý, trong 2 ngày 13 - 14/10/2024, Quyền thuê máy xúc san gạt. Đến ngày 16/10/2024, Quyền tiếp tục thuê 3 máy xúc cùng các đối tượng Trần Hữu Chính, Bùi Đức Trường, Đinh Văn Bình, Nguyễn Văn Khoa, Trần Hoàng Giang khai thác đất trái phép tại phần đất của gia đình bà Dinh và ông Đan nhằm bán thu lợi bất chính. Từ ngày 16/10 đến rạng sáng 30/10/2024, Quyền đã bán đất cho nhiều cá nhân, thu lợi 485,22 triệu đồng. Hành vi của Trần Ngọc Quyền đã đủ yếu tố cấu thành tội danh bị truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Quyền 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm a, khoản 1, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Mạnh Hùng