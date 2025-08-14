Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

18 tháng tù cho đối tượng khai thác đất trái phép

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Quyền (SN 1971), trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

18 tháng tù cho đối tượng khai thác đất trái phépPhiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Quyền.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện nhóm người đang sử dụng máy xúc, ô tô khai thác, vận chuyển đất trái phép tại thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn (cũ), nay là xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 máy xúc, 10 ô tô cùng toàn bộ tang vật liên quan.

18 tháng tù cho đối tượng khai thác đất trái phép

Với hành vi khai thác đất trái phép, Trần Ngọc Quyền bị xử phạt 18 tháng tù.

Quá trình điều tra xác định, do biết gia đình ông Phùng Văn Lợi (SN 1957), trú tại thôn Xuân Dương có nhu cầu san gạt mặt bằng, Quyền đã thỏa thuận thực hiện. Tuy nhiên, để vào được khu đất nhà ông Lợi, Quyền phải đi qua đất của các hộ ông Bùi Văn Đơn (SN 1955), Bùi Văn Đan (SN 1950) và bà Bạch Thị Dinh (SN 1953).

Sau khi được các hộ này đồng ý, trong 2 ngày 13 - 14/10/2024, Quyền thuê máy xúc san gạt. Đến ngày 16/10/2024, Quyền tiếp tục thuê 3 máy xúc cùng các đối tượng Trần Hữu Chính, Bùi Đức Trường, Đinh Văn Bình, Nguyễn Văn Khoa, Trần Hoàng Giang khai thác đất trái phép tại phần đất của gia đình bà Dinh và ông Đan nhằm bán thu lợi bất chính. Từ ngày 16/10 đến rạng sáng 30/10/2024, Quyền đã bán đất cho nhiều cá nhân, thu lợi 485,22 triệu đồng. Hành vi của Trần Ngọc Quyền đã đủ yếu tố cấu thành tội danh bị truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Quyền 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm a, khoản 1, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khai thác đất trái phép tỉnh Phú Thọ Vi phạm quy định thu lợi bất chính Tòa án nhân dân Lực lượng chức năng Bị cáo Phiên tòa Thị trấn đối tượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long