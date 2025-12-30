Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và các lễ hội đầu xuân (từ ngày 15/12 đến 16/3/2026) lực lượng Công an tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm ANTT, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiếp nhận khẩu súng hơi do người dân tự nguyện giao nộp.

Tính đến ngày 25/12, sau 10 ngày ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động thu hồi được 46 khẩu súng tự chế; 25 dao tự chế, 26 vũ khí thô sơ, 2 quả lựu đạn, 81 viên đạn các loại... Điển hình như Công an xã Thu Cúc đã vận động, thu hồi được 2 khẩu súng, gồm 1 súng kíp và 1 súng tự chế, cùng 5 viên đạn; Công an xã Tân Lạc đã vận động thu hồi 5 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có 2 khẩu súng tự chế; Công an xã Đà Bắc vận động, thu hồi được 3 súng cồn tự chế. Toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ nêu trên đã được Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Thu Cúc thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ ngay ngày đầu ra quân cao điểm.

Việc thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ tiếp tục được lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự.

Huy Thắng