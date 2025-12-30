Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/12, Hội cựu Công an Nhân dân (CAND) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng một số sở, ngành của tỉnh...

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ.

Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Công an tỉnh và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định.

Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam - Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo, Hội Cựu CAND mới đi vào hoạt động thời gian chưa dài, tuy nhiên Hội đã đạt được một số kết quả nội bật, cụ thể: Đã triển khai xây dựng tổ chức hội thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động đi vào nền nếp theo điều lệ Hội. Hội đã tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống CAND, tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào ở cơ sở. Nhiều đồng chí phát huy tốt kinh nghiệm, năng lực, tiếp tục tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến các xã, phường; tích cực phối hợp với PX01, PV01 tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện quản lý, định hướng hoạt động của Hội và cán bộ công an hưu trí; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Cựu CAND trong lực lượng công an; là cầu nối giữa cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên, động viên các thế hệ cựu CAND tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam Lê Quý Vương và lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Cựu CAND trong các phong trào, hoạt động.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra ngày càng cao. Đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau diễn ra Đai hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải được đặt lên hàng đầu và tuyệt đối an toàn. Các đồng chí mong muốn Hội cựu CAND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội, tăng cường đoàn kết, gắn bó của các hội viên tại các khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, “uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của người cán bộ CAND. Phát huy vai trò, kinh nghiệm của cựu cán bộ Công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia góp ý xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục phát huy trí tuệ và những kinh nghiệm trong công tác để phối hợp với Công an tỉnh, nhất là lực lượng Công an cơ sở tại các xã, phường trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Đại hội đã bầu 57 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Hà Minh Tân được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030...

Lê Hoàng