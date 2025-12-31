Giữ bình yên ở địa bàn rộng, dân số đông

Sau sáp nhập, Tam Hồng bước vào một giai đoạn mới với địa bàn rộng, dân số đông hơn, hoạt động sản xuất - kinh doanh gia tăng, giao thông nhộn nhịp hơn trước. Sự chuyển động ấy mang theo cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức rõ ràng đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Bình yên không còn là trạng thái tự nhiên, mà trở thành kết quả của một quá trình quản trị địa bàn chủ động, chặt chẽ và có chiều sâu.

Công an xã Tam Hồng kiểm tra, rà soát một cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, chủ động nắm tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Bám chắc địa bàn

Với hơn 40 nghìn nhân khẩu, phân bố trên nhiều khu dân cư, Công an xã Tam Hồng xác định rõ: Giữ an ninh trật tự phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn và đi cùng người dân. Việc nắm tình hình được duy trì thường xuyên, liên tục từ thôn, cụm dân cư; các biến động về nhân khẩu, mâu thuẫn nội bộ, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đều được rà soát, theo dõi sát sao.

Cách làm này giúp lực lượng công an xã chủ động phát hiện, xử lý ngay từ sớm những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ, không để các vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nóng trong giai đoạn sau sáp nhập. Nhờ đó, an ninh chính trị trên địa bàn xã cơ bản ổn định; không xảy ra vụ việc nghiêm trọng hay kéo dài. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra đúng quy định; an ninh mạng, an ninh thông tin được chú trọng; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương bảo đảm an toàn.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được triển khai theo hướng chặt chẽ, nền nếp hơn. Công an xã tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; duy trì tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Việc triển khai Đề án 06 gắn với chuyển đổi số trong quản lý dân cư không chỉ phục vụ công tác nghiệp vụ, mà còn trực tiếp tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà.

Thượng tá Cao Văn Thịnh - Trưởng Công an xã Tam Hồng chia sẻ: “Sau sáp nhập, nếu không quản lý chặt ngay từ cơ sở thì rất dễ phát sinh vấn đề. Chúng tôi xác định phòng ngừa là chính, xử lý sớm, xử lý từ những việc nhỏ. Khi giữ được ổn định ở cơ sở, địa phương mới có điều kiện phát triển lâu dài.” Chính những cách làm này đã giúp Tam Hồng đảm bảo được ANTT, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời

Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/9, trong quá trình tuần tra trên tuyến TL305, đoạn qua thôn Lâm Xuyên 3, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89M1-015.14 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Đặng Văn Huy (sinh năm 1995, trú tại thôn Đông Nam, xã Tam Hồng). Do không có việc làm ổn định, Huy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Tang vật thu giữ gồm 131kg sắt, thép các loại, trị giá khoảng 800 nghìn đồng.

Vụ việc được xử lý ngay trong đêm, không để đối tượng tẩu tán tang vật hay gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Giá trị tài sản không lớn, nhưng đây là minh chứng cụ thể cho sự hiện diện thường xuyên, đúng thời điểm của lực lượng công an xã trên từng tuyến đường, từng khung giờ.

Từ những vụ việc như vậy, công tác bảo đảm an ninh trật tự ở Tam Hồng được triển khai theo phương châm phòng ngừa là chính, xử lý kịp thời, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp. Trong năm 2025, Công an xã tiếp nhận và xử lý hơn 50 tin báo, tố giác liên quan đến an ninh trật tự; phần lớn được giải quyết dứt điểm ngay tại địa bàn. Lực lượng công an xã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể hòa giải thành công hơn 20 vụ việc trong năm, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với phòng ngừa, công tác đấu tranh với tội phạm được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, công an xã phát hiện, xử lý 12 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, liên quan đến trộm cắp tài sản, đánh bạc, ma túy; tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 100%. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được duy trì thường xuyên; tuần tra, kiểm soát và xử lý trên 100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm 2025, người dân đã cung cấp 30 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Giữ vững an ninh trật tự ở Tam Hồng được tạo nên từ những việc rất cụ thể: quản lý chặt từ cơ sở, tuần tra đúng trọng điểm, xử lý kịp thời từng vụ việc, hóa giải sớm những mâu thuẫn trong cộng đồng. Trong bối cảnh địa phương mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, đó chính là nền tảng để Tam Hồng đi lên một cách vững vàng - nơi bình yên được bảo vệ bằng trách nhiệm của lực lượng công an và sự đồng thuận của Nhân dân.

Nguyễn Yến