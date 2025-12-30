Mua bán, vận chuyển hơn 1,3 kg heroin, 4 bị cáo lĩnh tổng hình phạt 80 năm tù

Ngày 30/12, tại Hội trường xét xử TAND tỉnh (Cơ sở 3) đã diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Hà Văn Yến (SN 1979), Hà Văn Ngát (SN 1977), Ngần Văn Hồng (SN 1974), cùng trú tại xã Bao La và Nguyễn Thành Trung (SN 1983), trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ về các tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 4 bánh Heroin, các bị cáo Hà Văn Yến, Hà Văn Ngát, Ngần Văn Hồng và Nguyễn Thành Trung lĩnh tổng mức hình phạt là 80 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Hà Văn Yến là đối tượng giữ vai trò chính trong đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ khu vực huyện Mai Châu cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) về khu vực xã Phú Cường, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ. Quá trình phạm tội, Yến móc nối, thuê các đối tượng quen biết tham gia vào các công đoạn vận chuyển, cất giấu ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cụ thể, đầu tháng 1/2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hà Văn Yến nhận được đề nghị mua 4 bánh heroin. Yến chủ động liên hệ với các đối tượng tại khu vực Hang Kia, huyện Mai Châu cũ, nay là xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ để tìm nguồn ma túy. Sau khi thỏa thuận giá cả, Yến tổ chức mua số heroin nói trên và phân công các bị cáo khác tham gia vận chuyển, cất giấu. Trong đó, Hà Văn Ngát được giao trực tiếp cầm, giấu heroin và chuẩn bị phương tiện vận chuyển xuống khu vực xã Phú Cường.

Quá trình di chuyển, Ngát sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấu ma túy trong túi nilon, bọc kín bằng băng dính, cất trong người hoặc tại các vị trí kín đáo ven đường để đối phó lực lượng chức năng. Ngần Văn Hồng và Nguyễn Thành Trung tham gia với vai trò hỗ trợ, cảnh giới, dò đường, quan sát hoạt động của Công an và sẵn sàng vận chuyển khi được yêu cầu.

Ngày 6/1/2025, trong quá trình vận chuyển heroin từ khu vực Mai Châu về Tân Lạc, các bị cáo bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Trong lúc bỏ chạy, các đối tượng đã ném tang vật là các gói heroin ra ven đường và khu vực đồi núi để phi tang, song toàn bộ hành vi đã bị phát hiện, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bánh heroin có tổng trọng lượng 1.333,3 gram.

Ngoài hành vi mua bán, vận chuyển, cơ quan điều tra còn xác định Hà Văn Yến có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng. Khám xét nơi ở của Yến, lực lượng chức năng thu giữ 0,01gram ma túy loại Methamphetamine. Trên cơ sở đó, Hà Văn Yến bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; các bị cáo Hà Văn Ngát, Ngần Văn Hồng và Nguyễn Thành Trung bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị truy tố 2 tội danh là Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, Hà Văn Yến (áo đen) phải nhận tổng mức hình phạt là 22 năm tù.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo có hành vi mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội địa phương. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, xét tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Hà Văn Yến 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, Điều 251 BLHS, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm a, khoản 1, Điều 249 BLHS.

Tổng hình phạt mà bị cáo này phải nhận là 22 năm tù; HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hà Văn Ngát, Ngần Văn Hồng cùng mức án 20 năm tù và Nguyễn Thành Trung mức án 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, Điều 250 BLHS.

Mạnh Hùng