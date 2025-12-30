Hiệp đồng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Sáng 30/12, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng, thống nhất những nội dung chính trong triển khai thực hiện công tác tuyển, nhận công dân nhập ngũ năm 2026 với các đơn vị nhận quân. Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đại diện các đơn vị giao, nhận quân.

Đại tá Trần Nho Lương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 2, Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026; thông qua dự thảo biên bản hiệp đồng tuyển, nhận công dân nhập ngũ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo chỉ tiêu được giao, năm 2026, tỉnh Phú Thọ tuyển chọn và gọi 6.095 công dân nhập ngũ; trong đó có 5.350 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 745 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân, bàn giao cho 33 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 2. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được tỉnh triển khai theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực hoàn thành hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 10/01/2026; các đơn vị nhận quân hoàn thành thâm nhập, chốt quân số giao nhận với các xã, phường, đặc khu xong trước ngày 20/01/2026; giao quyết định gọi nhập ngũ xong trước ngày 13/02/2026. Lễ giao, nhận quân toàn tỉnh dự kiến tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 04/3/2026, (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê phát biểu thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm trong công tác hiệp đồng; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo niềm tin và động lực để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Nho Lương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị nhận quân tập trung cao độ cho nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên; quản lý chặt chẽ quân số sau phát lệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tham mưu, hướng dẫn thống nhất cụ thể về quy định nghi lễ khi tổ chức Lễ giao nhận quân.

Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký kết biên bản hiệp đồng giao, nhận công dân nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Huy Thắng