2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Đây là thông tin được Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI nêu ra tại cuộc họp báo công bố về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sáng nay 24-12.

Các đại biểu chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Hiền Thu

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu khai mạc. Ảnh: Hiền Thu

Thông tin về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”. Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12-2025, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (thành phố Hà Nội).

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ...; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học...

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hiền Thu

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 đoàn đại biểu. Trong số đại biểu chính thức, có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Trong đó, có 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, chiếm 65,5%. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Hiền Thu

Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, các cơ quan tập trung làm rõ ý nghĩa, mục đích, các hoạt động của Đại hội; lan tỏa kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh các điển hình tiên tiến, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đồng thời, thông tin về nội dung phát động thi đua giai đoạn 2026-2030 của Thủ tướng Chính phủ.

