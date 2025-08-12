20h00’ ngày 12/8, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

{title}
Ngày 12/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 5428/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở 01 cửa xả đáy vào hồi 20h00’ ngày 12/8/2025
Hồi 11h00’ ngày 12/8/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,05m, mực nước hạ lưu 11,64m, lưu lượng về hồ 5.270m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.210m3/s.
Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00’ ngày 12/8/2025.
Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình) tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).
Trường Quân
