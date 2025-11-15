Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh họp Ban Chấp hành lần thứ Nhất

{title}
Ngày 15/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp Hành lần thứ Nhất nhằm đánh giá toàn diện hoạt động sau hợp nhất và xác định định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Hiệp hội hiện quy tụ hơn 3.000 hội viên, trong tổng số gần 41.000 doanh nghiệp đang đăng ký hoạt động trên địa bàn. Thời gian qua, Hiệp hội đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuy nhiên, một số hội cấp xã, phường vẫn vận hành chưa đồng bộ, hạ tầng số phục vụ điều hành và hỗ trợ hội viên chưa đáp ứng yêu cầu của bối cảnh phát triển mới.
Bà Đinh Thị Thức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Từ thực tiễn đó, Hiệp hội đề ra mục tiêu tiếp tục kiện toàn tổ chức, thống nhất cơ chế phối hợp giữa các cấp hội; đẩy nhanh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong kết nối, cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, Hiệp hội chú trọng hơn nữa vai trò phản biện chính sách, phổ biến pháp luật, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và mở rộng liên kết với các địa phương trong vùng.
Hội nghị Thường trực BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng kinh tế xanh, kinh tế số; chủ động nắm bắt cơ hội từ các chính sách hỗ trợ và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Hiệp hội đặt mục tiêu trở thành cầu nối tin cậy, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền, góp phần nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu đưa Phú Thọ vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Hội nghị cũng thống nhất định hướng thúc đẩy mô hình doanh nghiệp xanh - sáng tạo - bền vững, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại của vùng.
Hương Giang
