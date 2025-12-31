Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 31/12, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương và Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Hùng Vương báo cáo việc thực hiện một số nội dung về việc thực hiện thanh quyết toán các công trình xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương báo cáo một số nội dung theo yêu cầu.

Dự án Trường Đại học Hùng Vương có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh trên 1.744 tỷ đồng, gồm 12 dự án thành phần, trong đó Trường Đại học Hùng Vương làm chủ đầu tư 11 dự án thành phần. Đến nay, Trường Đại học Hùng Vương đã thực hiện khởi công xây dựng 5 dự án thành phần; thực hiện quyết toán vốn đầu tư 4/5 dự án thành phần. Còn 1 dự án chưa thực hiện quyết toán do còn gói thầu thi công xây dựng công trình khối A 5 tầng (giai đoạn 1) thuộc dự án Khoa Đại học Nông Lâm nghiệp chưa thực hiện quyết toán.

Hạng mục công trình chưa được quyết toán là phần khối lượng thi công xây lắp khối nhà A (giai đoạn 1), giá trị hợp đồng đã ký sau điều chỉnh là 9,43 tỷ đồng, giá trị khối lượng đã thực hiện là 8,58 tỷ đồng (theo xác nhận nghiệm thu giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công); khối lượng giá trị đã thanh toán là 7,49 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng đã ký là 295 ngày, tính từ ngày khởi công là 19/7/2007. Tuy nhiên đến ngày 24/7/2008 nhà thầu đã có văn bản xin dừng hợp đồng. Đến ngày 20/8/2014 Trường Đại học Hùng Vương được Chủ tịch UBND tỉnh giao thanh lý hợp đồng tại Văn bản số 3463/UBND-VX2.

Nhà trường đã liên hệ với liên danh nhà thầu bằng văn bản (5 lần) để phối hợp thực hiện thanh lý hợp đồng nhưng không được do nhà thầu đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị Tư vấn và Tổ công tác không thể xác định được giá trị xây lắp hoàn thành đã thực hiện của liên danh nhà thầu do khối lượng công việc cơ bản đã hoàn thành, rất nhiều phần việc đã thực hiện bị che khuất (như móng cọc, kết cấu cốt thép trong các cấu kiện bê tông, hệ thống điện, hệ thống nước ...). Nhà trường cũng đã khởi kiện liên danh nhà thầu ra Tòa án Nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (cũ). Tuy nhiên do nhà thầu thay đổi địa chỉ liên lạc do đó Tòa đã trả lại đơn khởi kiện...

Lãnh đạo Sở Tài chính giải đáp một số vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Trường Đại học Hùng Vương được UBND tỉnh giao đất ban đầu là gần 97,5ha. Sau nhiều lần điều chỉnh giảm, hiện nay, diện tích đất của nhà trường được giao là 38,58ha. Trong đó, phần diện tích đã thực hiện đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 27,53ha; diện tích còn lại chưa thực hiện kiểm đếm đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 11,05ha. Do quy mô đào tạo của Nhà trường ngày càng mở rộng, Trường Đại học Hùng Vương đề xuất UBND tỉnh giao cho Trường Đại học Hùng Vương 11,18 ha phần diện tích nhà trường đã được điều chỉnh ra ngoài theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 và QĐ số 3127/QĐ-UBND ngày 01/12/2021...

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp hồ sơ, tham mưu tổng thể hướng giải quyết quyết toán dự án thành phần Khoa Đại học Nông Lâm nghiệp. Giao Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thanh tra, làm rõ sai phạm, tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan. Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với các đơn vị tư vấn xác nhận khối lượng đã hoàn thành. Trong thời gian 60 ngày phải hoàn thành dứt điểm các nội dung liên quan.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các khu tái định cư thuộc dự án do UBND thành phố Việt Trì trước đây làm chủ đầu tư và báo cáo UBND tỉnh. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Trường Đại học Hùng Vương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án theo hướng giảm quy mô phù hợp với khối lượng thực tế đã triển khai, làm cơ sở để quyết toán dự án tổng thể.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với phường Nông Trang và phường Vân Phú tăng cường tuyên truyền, vận động người dân di dời. Trường Đại học Hùng Vương có phương án cắm mốc giới rõ ràng. Về đề xuất mở rộng phần diện tích đất 11,18ha của Trường Đại học Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường xây dựng đề án tổng thể đề xuất UBND tỉnh, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục; các đầu mối bên trong Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 1.985 cơ sở giáo dục, đào tạo với trên 1 triệu học sinh, sinh viên. Việc sắp xếp, sáp nhập nhằm quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp; chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo; hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng cơ chế quản lý và phân bổ nguồn lực phù hợp với mô hình hành chính mới. Thực hiện theo đúng tiêu chí, nguyên tắc, hướng dẫn của các bộ, ngành và UBND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp một số nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương; rà soát đánh giá thực trạng phương án của các xã, phường để hoàn thiện các nội dung Đề án. Trong đó lưu ý sắp xếp phải đúng quy định, lấy hiệu quả giáo dục, sự đồng thuận của người dân đặt lên hàng đầu...

Lê Hoàng