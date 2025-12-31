Đảng uỷ xã Vĩnh Tường triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 31/12, Đảng uỷ xã Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Hà Văn Quyết-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2025.

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tường đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức Chính trị - Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng bộ xã kết nạp 59 đảng viên (đạt 118% kế hoạch). Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,9%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97%. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 3.877 tỷ đồng, tăng 10,02% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 450 tỷ đồng (đạt hơn 424% so với dự toán tỉnh giao); thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 76 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, đào tạo và cải cách hành chính tiếp tục duy trì là địa phương trong tốp đầu của tỉnh. Các chế độ chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2026, Đảng uỷ xã Vĩnh Tường đề ra 20 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành việc sáp nhập các thôn dân cư trên địa bàn. Phấn đấu kết nạp tối thiểu 86 đảng viên; hơn 90% chi bộ Đảng trực thuộc; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,03%; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 82 triệu đồng....

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã Vĩnh Tường đã tuyên dương khen thưởng 223 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2025.

Thuý Hường