Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Hậu

Sáng 15/11, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam. Dự ngày hội có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Trường - Phó trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và xã Sơn Đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng thôn Phú Hậu

Thôn Phú Hậu có 177 hộ với 714 nhân khẩu. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, người dân trong thôn đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là vận tải đường thủy với gần 60 tàu thường xuyên hoạt động. Những năm qua, đời sống của Nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp.

Lãnh đạo xã Sơn Đông tặng hoa chúc mừng thôn Phú Hậu.

Năm 2025, tổng doanh thu toàn thôn ước đạt hơn 322 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 85,5 triệu đồng/năm; 98,4% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật; các mâu thuẫn nảy sinh trong Nhân dân được giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Chung vui cùng bà con Nhân dân thôn Phú Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà của tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Phú Hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thôn Phú Hậu đạt được trong năm 2025. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân thôn Phú Hậu tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, thôn cần tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” đến toàn thể Nhân dân, từ đó khai thác tốt lợi ích của công nghệ, đưa công nghệ, các tiến bộ khoa học thúc đầy phát triển sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình mái vòm nhà văn hóa thôn Phú Hậu.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam một cách thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi bà con tiếp tục tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thôn Phú Hậu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Trong chương trình ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà của tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Phú Hậu; thôn Phú Hậu đã tổ chức khánh thành công trình mái vòm nhà văn hóa thôn.

Trần Tỉnh