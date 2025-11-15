Hội nghị triển khai đề án 3389/QĐ-BTC và Kế hoạch 3352/QĐ-CT “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”

Sáng 15/11, tại xã Tam Dương, Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai đề án 3389/QĐ-BTC và Kế hoạch 3352/QĐ-CT “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Quang cảnh hội nghị triển khai đề án 3389/QĐ-BTC và Kế hoạch 3352/QĐ-CT.

Tại hội nghị, Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã được giới thiệu các chính sách thuế mới năm 2026, hướng dẫn người nộp thuế (NNT) chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai như: Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, hướng dẫn cài đặt eTaxmobile, giải đáp vướng mắc người nộp thuế...

Cán bộ Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh

Trong chiến dịch 60 ngày, cơ quan thuế hỗ trợ, tạo điều kiện để tất cả các hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 01/01/2026 và thực hiện sử dụng hóa đơn khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền theo đúng quy định.

Dương Chung