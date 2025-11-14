Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Việt Trì

Chiều 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu Hương Trầm, phường Việt Trì. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo một số sở, ngành, phường Việt Trì.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết khu Hương Trầm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng hoa, quà cho khu Hương Trầm.

Khu Hương Trầm, phường Việt Trì hiện có 852 hộ, trên 3.800 nhân khẩu. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của khu dân cư. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ tặng quà cho các hộ dân.

Đến nay, kinh tế - xã hội của khu Hương Trầm phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Khu chỉ còn 2 hộ nghèo và cận nghèo, 95% hộ đạt gia đình văn hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa, quà cho khu Hương Trầm.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng, xúc động khi được dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu Hương Trầm. Đồng chí biểu dương, đánh giá cao những kết quả cán bộ và Nhân dân trong khu đạt được trong năm qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với tốc độ phát triển cao hơn; đồng thời thực hiện cuộc cách mạng tin gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh Phú Thọ cũng vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đạt được nhiều thành tựu nổi bật . Thời gian tới, MTTQ tỉnh nói chung, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn tỉnh nói riêng cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo khí thế mới, niềm tin mới trong toàn Đảng, toàn dân, trước hết tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Tổ chức hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu sáng - xanh - sạch - đẹp. Phát huy vai trò của khu dân cư, tổ dân phố, coi đây là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền xuống cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ của Nhân dân khu Hương Trầm chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Đối với khu dân cư Hương Trầm, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là các di sản văn hóa ở địa phương. Đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; phấn đấu 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học, có nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Đồng thời, giữ vững an ninh trật tự; phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ liên gia và quyết tâm xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, không để các thế lực xấu lôi kéo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết.

Bí thư Đảng uỷ Phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức tặng quà cho 2 gia đình khó khăn.

Lãnh đạo phường Việt Trì trao quyết định công nhận khu dân cư văn hóa năm 2025 cho khu Hương Trầm.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách và gia đình tiêu biểu của phường Việt Trì. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà cho Nhân dân khu Hương Trầm. UBND phường Việt Trì trao quyết định công nhận khu dân cư văn hóa năm 2025 cho khu Hương Trầm và tặng quà cho 2 hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được UBND phường Việt Trì và khu Hương Trầm biểu dương, khen thưởng.

Hương Giang