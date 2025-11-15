Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Thanh Vân

Sáng 15/11, Trường THCS Thanh Vân, xã Hội Thịnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tới dự và chung vui với nhà trường có đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo xã Hội Thịnh cùng đông đảo thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường THCS Thanh Vân.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phú Sơn trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng nhà trường

Cách đây tròn nửa thế kỷ, giữa những năm tháng đất nước còn bộn bề khó khăn sau chiến tranh, Trường PTTH cơ sở Thanh Vân (tiền thân của Trường THCS Thanh Vân hôm nay) được thành lập. Khi ấy, trường chỉ có 10 lớp học với hơn 400 học sinh và 12 thầy cô giáo.

Cơ sở vật chất nghèo nàn, phòng học tranh tre nứa lá, bàn ghế đơn sơ, sách vở còn thiếu thốn. Nhưng giữa những gian khó ấy, ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần hiếu học của thầy trò Thanh Vân vẫn bừng sáng.

Ngay năm học đầu tiên, trường đã vinh dự đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp tỉnh, đã đặt nền móng cho truyền thống “dạy tốt – học tốt” bền bỉ suốt nửa thế kỷ sau này.

Năm 1992, trường được đổi tên thành Trường THCS Thanh Vân. Từ đây, nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới: củng cố đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo, nhân ái trong mỗi học sinh. Dưới mái trường này, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành, tỏa sáng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phú Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường

Hiện, Trường THCS Thanh Vân có 23 lớp với gần 1.000 học sinh, đội ngũ giáo viên tâm huyết, trình độ chuyên môn vững vàng, luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi năm, trường có hàng chục học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập luôn nằm trong top đầu của tỉnh.

Trải qua chặng đường 50 năm phát triển, nhà trường đã nhiều lần được UBND tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, được Sở Giáo dục & Đào tạo đánh giá kiểm định chất lượng mức độ 2. Nhiều năm liền, Trường THCS Thanh Vân đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp trồng người.

Bên cạnh đó, trường cũng không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, chất lượng thi vào lớp 10 THPT công lập. Năm học 2023–2024, Trường THCS Thanh Vân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường THCS Thanh Vân

Phát huy truyền thống “dạy tốt – học tốt”, trường THCS Thanh Vân tiếp tục duy trì và nâng cao chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu chuẩn mức độ 2 trong thời gian tới. Nâng cao chất lượng dạy học toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương – nhân văn – sáng tạo, nơi học sinh được yêu thương, được khuyến khích phát triển năng lực và bản lĩnh.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập, Trường THCS Thanh Vân tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Hoàng Nga