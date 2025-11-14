Sở Y tế kiểm tra khẩn ổ dịch sởi - rubella bùng phát tại xã Pà Cò

{title}
Sáng 14/11, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh do đồng chí Phùng Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tình hình dịch sởi tại xã Pà Cò. Hiện ổ dịch sởi tại 2 xóm Thung Mặn, Thung Ẳng tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc mới, chủ yếu trong nhóm trẻ đang học tại các trường trên địa bàn.
Phó Giám đốc Sở Y tế Phùng Thị Thu Hà làm việc với cơ quan y tế và chính quyền địa phương về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu, tính đến 8 giờ ngày 14/11, trong ngày xã Pà Cò ghi nhận 5 ca sốt phát ban nghi sởi, gồm: 4 ca tại Trường TH&THCS Hang Kia B (các lớp 2, 8, 3B, 3C) và 1 trường hợp trẻ tại nhà. Có 4 ca đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng sởi, 1 ca mới tiêm 1 mũi; 2 trường hợp được đưa đến cơ sở y tế điều trị, 3 ca được theo dõi tại nhà; chưa có ca nào được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày.
Đoàn công tác kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh sởi tại Trường TH&THCS Hang Kia B, xã Pà Cò
Lũy tích từ đầu ổ dịch, xã Pà Cò ghi nhận 29 ca sốt phát ban nghi sởi. Trong đó, 22 ca tại lớp 1B; các ca còn lại rải rác tại lớp 1A, 2, 3B, 3C, 9 và một số trường hợp ở trẻ nhỏ tại nhà; đã có 4 mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm và 3 mẫu dương tính với virus sởi.
Về điều trị, toàn xã hiện có 10 bệnh nhân đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế. Trong đó, 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định; 1 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình còn biểu hiện khó thở; 2 trường hợp tại Bệnh viện Thảo Nguyên Mộc Châu và 6 ca tại Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu đều trong tình trạng ổn định. 19 trường hợp khác đang được theo dõi tại nhà, chưa có ca nào được xác nhận khỏi bệnh.
Đoàn công tác kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh tại nhà dân ở xóm Thung Ẳng
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp: giám sát chặt chẽ tại trường học; xây dựng tài liệu truyền thông phòng, chống sởi - rubella bằng tiếng Mông; hướng dẫn đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân và cách chăm sóc trẻ mắc bệnh; rà soát và tiêm bù cho trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ; triển khai vệ sinh, khử khuẩn lớp học và 29 gia đình có trẻ mắc.
Theo nhận định sơ bộ, nguồn bệnh hiện chưa được xác định rõ, do khu vực có lượng khách du lịch lớn, nhiều phụ huynh di chuyển giữa Pà Cò - Hà Nội và có trẻ từng đi điều trị tại Mộc Châu. Nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng là hiện hữu, đặc biệt trong nhóm trẻ chưa có miễn dịch đầy đủ và trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus phát tán.
Đoàn công tác yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu, UBND xã Pà Cò và Trạm Y tế xã tiếp tục mở rộng giám sát cộng đồng; tăng cường truyền thông tại xóm, trường học; rà soát tiêm chủng và đảm bảo nguồn lực chống dịch.
Sau buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế ổ dịch tại các xóm Thung Ẳng, Thung Mặn và Trường TH&THCS Hang Kia B cùng một số gia đình có trẻ mắc bệnh nhằm đánh giá mức độ lây lan, từ đó chỉ đạo biện pháp xử lý kịp thời.
Mạnh Hùng
