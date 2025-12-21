243 dự án tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 19 - 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2025-2026.

Thí sinh giới thiệu với Ban Tổ chức về dự án “Thiết bị AI hỗ trợ học tập thông minh”.

Cuộc thi nghiên cứu KHKT năm nay thu hút 235 đơn vị đăng ký dự thi, gồm: 131 xã, phường; 95 trường THPT; 4 trung tâm GDNN-GDTX. Theo thống kê của Ban Tổ chức, có 243 hồ sơ dự án tham gia dự thi tại 17/22 lĩnh vực (233 dự án tập thể, 10 dự án cá nhân). Trong đó có 133 dự án khối THCS, chiếm 54,7%; 106 dự án khối THPT, chiếm 43,6% và 4 dự án khối GDNN-GDTX, chiếm 1,6%.

Nhiều dự án trong lĩnh vực văn hóa được các thí sinh lựa chọn tham gia cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút số lượng dự án tham gia lớn, đa dạng về lĩnh vực nghiên cứu, phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu KHKT trong học sinh trung học trên địa bàn tỉnh. Nhiều dự án bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục, gắn với thực tiễn đời sống sản xuất, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số. Một số dự án thể hiện rõ định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các hồ sơ dự án cơ bản đảm bảo đúng quy định, hình thức trình bày ngày càng được chuẩn hóa, chất lượng nghiên cứu có sự tiến bộ so với năm học trước.

Kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 145 dự án, gồm: 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn 9 dự án tiêu biểu tham dự Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia, dự kiến tổ chức tại Hà Nội.

Đức Anh