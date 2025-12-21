Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

243 dự án tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 19 - 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2025-2026.

243 dự án tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Phú Thọ

Thí sinh giới thiệu với Ban Tổ chức về dự án “Thiết bị AI hỗ trợ học tập thông minh”.

Cuộc thi nghiên cứu KHKT năm nay thu hút 235 đơn vị đăng ký dự thi, gồm: 131 xã, phường; 95 trường THPT; 4 trung tâm GDNN-GDTX. Theo thống kê của Ban Tổ chức, có 243 hồ sơ dự án tham gia dự thi tại 17/22 lĩnh vực (233 dự án tập thể, 10 dự án cá nhân). Trong đó có 133 dự án khối THCS, chiếm 54,7%; 106 dự án khối THPT, chiếm 43,6% và 4 dự án khối GDNN-GDTX, chiếm 1,6%.

243 dự án tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Phú Thọ

Nhiều dự án trong lĩnh vực văn hóa được các thí sinh lựa chọn tham gia cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút số lượng dự án tham gia lớn, đa dạng về lĩnh vực nghiên cứu, phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu KHKT trong học sinh trung học trên địa bàn tỉnh. Nhiều dự án bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục, gắn với thực tiễn đời sống sản xuất, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số. Một số dự án thể hiện rõ định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các hồ sơ dự án cơ bản đảm bảo đúng quy định, hình thức trình bày ngày càng được chuẩn hóa, chất lượng nghiên cứu có sự tiến bộ so với năm học trước.

Kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 145 dự án, gồm: 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Khuyến khích. Đồng thời, chọn 9 dự án tiêu biểu tham dự Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia, dự kiến tổ chức tại Hà Nội.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Báo Phú Thọ Đất Tổ khoa học công nghệ Đổi mới sáng tạo Công nghệ cao
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long