26 đại biểu Quân đội được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Liên tiếp phát hiện các vụ mua bán ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép

2026-01-24 07:22:00 Lực lượng Bộ đội Biên phòng tại Điện Biên và Đồng Nai liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự...

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến

2026-01-23 15:34:00 baophutho.vn Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu...

Chung sức giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới

2026-01-23 09:26:00 baophutho.vn Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm...

Chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học

2026-01-23 07:40:00 baophutho.vn Khi bức tranh giao thông tại khu vực trường học trở thành mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh, nhà trường và lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ...

Bảy đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương...

2026-01-23 07:22:00 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự...

Xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

2026-01-22 18:10:00 baophutho.vn Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông...