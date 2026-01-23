Quốc phòng - An ninh
26 đại biểu Quân đội được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tối 22/1, Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong 200 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Quân đội có 25 đồng chí được bầu là Ủy viên chính thức và 01 đồng chí được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

