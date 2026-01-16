3.852 thí sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026 đã được tổ chức tại 13 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt được các mục tiêu đề ra.

Trường THPT Việt Trì, phường Việt Trì gặp mặt đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tham dự kỳ thi có 6.189 học sinh từ 167 đơn vị, gồm 135 trường THPT và 32 trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, KTTH-HN. Thí sinh dự thi ở 12 môn, trong đó các môn có số lượng thí sinh đông như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật...

Công tác tổ chức kỳ thi được Sở GD&ĐT chuẩn bị chu đáo, toàn diện. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc triển khai kỳ thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh sau sáp nhập. Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lưới điện... tại các điểm thi; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tại khu vực làm đề thi...

Công tác ra đề, in sao, vận chuyển đề thi được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Ban ra đề gồm các giáo viên cốt cán có trình độ chuyên môn cao, làm việc trong khu vực cách ly, được giám sát và bảo vệ 24/24h. Đề thi bám sát cấu trúc đã công bố, bảo đảm tính chính xác, khách quan và phân hóa tốt học sinh.

Công tác coi thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy định. Trong tổng số 6.189 thí sinh đăng ký dự thi, có 6.181 thí sinh tham gia, 8 thí sinh vắng mặt.

Công tác chấm thi bảo đảm đúng quy trình, công bằng, khách quan. Toàn tỉnh có 3.852 thí sinh đạt giải, trong đó có 281 giải Nhất, 885 giải Nhì, 1.179 giải Ba và 1.507 giải Khuyến khích.

Kỳ thi là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc THPT; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy