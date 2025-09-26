3 giám đốc công ty cùng đồng phạm hầu tòa vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này có 3 giám đốc doanh nghiệp gồm: Vũ Thị Vui (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Kim Ngân, trực tiếp điều hành Công ty Minh Sơn), Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Minh Hùng, trực tiếp điều hành Công ty Gia Minh) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thiện HB).

Cùng bị đưa ra xét xử còn có Nguyễn Văn Cầm (SN 1965, kế toán nhiều doanh nghiệp), Lại Thị Lương (SN 1993, kế toán Công ty Minh Thiện HB) và Dương Thị Thắm (SN 1987, làm nghề kế toán).

Chủ tọa phiên tòa đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị cáo đã câu kết mua bán trái phép 34 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế gần 9,5 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 946 triệu đồng; tổng giá trị thanh toán hơn 10,4 tỷ đồng. Cụ thể, Nguyễn Văn Thiện (SN 1988, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Minh Thiện HB cùng Lại Thị Lương (SN 1993) và Nguyễn Văn Cầm (SN 1965), kế toán công ty, do cần hợp thức đầu vào cho hoạt động san lấp mặt bằng tại Hòa Bình, đã nhờ Dương Thị Thắm (SN 1987, trú tại Hà Nam) tìm nguồn hóa đơn khống. Thắm sau đó liên hệ với Vũ Thị Vui và Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1984, trú tại Hà Nam), là những người trực tiếp điều hành các công ty “sân sau”, để phát hành hóa đơn cho Công ty Minh Thiện HB cũng như các doanh nghiệp khác.

Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, các bị cáo bị HĐXX xử phạt tổng số tiền hơn 900 triệu đồng

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Thị Vui đã bán 16 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 169 triệu đồng; Nguyễn Thị Minh Thu bán 18 hóa đơn, thu lợi hơn 114 triệu đồng; Dương Thị Thắm tham gia mua bán toàn bộ 34 hóa đơn, hưởng lợi gần 95 triệu đồng; Lại Thị Lương thu lợi hơn 68 triệu đồng; Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Văn Cầm là người trực tiếp mua 34 hóa đơn để hợp thức hóa chứng từ.

Tổng số tiền bất chính mà các bị cáo thu lợi là hơn 446 triệu đồng, đã được nộp lại cho cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Thị Vui có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử nhận thấy việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình tố tụng nên vẫn tiến hành theo quy định. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Thị Vui số tiền 150 triệu đồng; Nguyễn Thị Minh Thu số tiền 250 triệu đồng; Dương Thị Thắm số tiền 250 triệu đồng; Lại Thị Lương số tiền 150 triệu đồng; Nguyễn Văn Thiện số tiền 80 triệu đồng; Nguyễn Văn Cầm số tiền 60 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 của Bộ luật Hình sự.

Mạnh Hùng