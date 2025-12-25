3 Phần mềm MES nước ngoài hiệu quả dành cho doanh nghiệp sản xuất

Trong thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam không ngừng tìm kiếm những công cụ quản lý hữu hiệu nhằm cải thiện quy trình hoạt động. Trong đó, phần mềm MES từ các nhà cung cấp quốc tế được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối tốt và độ ổn định vượt trội, góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất.

Bài viết dưới đây sẽ điểm qua 3 phần mềm MES quốc tế nổi bật, mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều quy mô và nhu cầu khác nhau tại thị trường Việt Nam.

1. Phần mềm MES nước ngoài là gì?

Phần mềm MES nước ngoài là các hệ thống Manufacturing Execution System (MES) được phát triển bởi các nhà cung cấp quốc tế, thường đến từ những thị trường có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc...

So với các giải pháp MES trong nước, MES từ các nhà cung cấp quốc tế mang lại nhiều điểm mạnh đáng chú ý:

- Độ tin cậy cao : Được phát triển bởi những tập đoàn công nghệ hàng đầu, các phần mềm này thường có nền tảng kỹ thuật đã được kiểm nghiệm trên phạm vi toàn cầu.

- Khả năng kết nối quốc tế : Chúng dễ dàng liên kết với các hệ thống ERP, SCADA hoặc IoT toàn cầu, phù hợp cho doanh nghiệp có chuỗi cung ứng trải rộng nhiều quốc gia.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ : Giao diện phần mềm có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng vận hành sang các quốc gia.

Với những lợi thế trên, phần mềm MES quốc tế đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty quy mô lớn.

2. TOP 3 giải pháp MES quốc tế tối ưu tại Việt Nam

Dưới đây là ba hệ thống quản lý sản xuất MES quốc tế đáng chú ý, đại diện cho các phân khúc và cách tiếp cận triển khai khác nhau, đáp ứng yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

2.1. Phần mềm Beas Manufacturing

Beas Manufacturing là giải pháp MES được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Điểm nổi bật của phần mềm nằm ở khả năng kết nối chặt chẽ với hệ thống ERP - SAP Business One. Ngoài chức năng quản lý sản xuất, Beas còn cung cấp các phân hệ chuyên sâu như:

- Lập kế hoạch sản xuất: Hỗ trợ sắp xếp lịch trình sản xuất dựa trên nguồn lực hiện có.

- Định tuyến: Quản lý từng bước trong quy trình sản xuất để tránh sai sót.

- Quản lý chi phí sản xuất: Theo dõi và đánh giá chi phí ở mọi giai đoạn.

Việc áp dụng Beas giúp doanh nghiệp giảm thiểu lỗi nhập liệu thủ công và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.2. Phần mềm AVEVA MES

AVEVA MES là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn với quy trình phức tạp, đặc biệt trong các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, dược phẩm, hóa chất và năng lượng. Điểm mạnh của AVEVA nằm ở khả năng thu thập dữ liệu ngay tại thời điểm thực từ tầng thiết bị thông qua SCADA và IoT, sau đó biến đổi thành thông tin vận hành hữu ích.

Khả năng kết nối và mở rộng của AVEVA MES được thể hiện ở những ưu điểm nổi bật sau :

- Kết nối mượt mà với các hệ thống SCADA, IoT và ERP để đồng bộ dữ liệu toàn diện.

- Hỗ trợ liên kết với các thiết bị công nghiệp hiện đại, đảm bảo tính tương thích cao.

- Khả năng mở rộng (Scalability) phù hợp cho doanh nghiệp từ quy mô vừa đến lớn.

AVEVA MES nổi bật với khả năng thu thập dữ liệu sản xuất theo thời gian thực từ tầng thiết bị (SCADA/IoT), biến dữ liệu thành thông tin vận hành hữu ích cho việc ra quyết định.

2.3. Phần mềm Oracle Fusion Cloud Manufacturing

Oracle Fusion Cloud Manufacturing là hệ thống quản lý MES hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud-native), mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Với mô hình này, doanh nghiệp có thể triển khai nhanh, giảm chi phí đầu tư ban đầu và luôn được cập nhật phiên bản mới mà không cần bảo trì phức tạp.

Phần mềm được trang bị nhiều tính năng hiện đại, ứng dụng AI và Machine Learning (ML) để dự báo lỗi máy móc và tối ưu chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Oracle Fusion Cloud Manufacturing còn kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái Oracle Cloud ERP, tạo nên một hệ thống quản lý toàn diện từ khâu hoạch định đến thực thi.

Giải pháp đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp muốn hiện đại hóa quy trình sản xuất và tận dụng công nghệ mới để gia tăng lợi thế trên thị trường.

Việc chọn được phần mềm MES quốc tế phù hợp đóng vai trò quan trọng giúp các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam cải thiện quy trình và nâng cao khả năng cạnh tranh. Beas Manufacturing, AVEVA MES và Oracle Fusion Cloud Manufacturing đều mang lại những giá trị riêng, đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn. Doanh nghiệp nên xem xét kỹ lưỡng về quy mô, lĩnh vực hoạt động và mục tiêu dài hạn để tìm ra giải pháp tốt nhất.