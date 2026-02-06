TOP 5 xe quét rác công nghiệp: Chính hãng, Chất lượng, Hiệu quả

Xe quét rác công nghiệp là thiết bị vệ sinh hiện đại, giúp làm sạch nhanh chóng các khu vực rộng như nhà xưởng, kho bãi, bãi đỗ xe hay khu công nghiệp. Với khả năng thu gom bụi bẩn & rác thải, công cụ này mang lại hiệu quả vệ sinh tối ưu, tiết kiệm thời gian và công sức cho người lao động. Hãy cùng khám phá 5 sản phẩm bán chạy nhất hiện nay.

Xe quét rác công nghiệp Kumisai KMS-S5 chính hãng

Kumisai KMS-S5 là mẫu xe quét rác công nghiệp ngồi lái chuyên dụng cho nhà xưởng, kho bãi, bãi đỗ xe và các khu công nghiệp. Với tổng cổng suất 2160W, máy xử lý bụi bẩn và rác thải một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Khả năng làm sạch lên tới 9000m2 mỗi giờ giúp bạn hoàn tất công việc vệ sinh trong thời gian ngắn, tiết kiệm cả nhân lực lẫn chi phí vận hành. Thùng chứa rác và bụi 120L cùng thùng chứa nước 120L, đủ sức vận hành liên tục 3-5 giờ mà không phải dừng lại.

Kumisai KMS-S5

Thông số chính:

Tổng công suất: 2160W

Điện áp ắc quy: 48V/ 65Ah

Đường kính chổi bên: 500mm

Đường kính chổi lăn: 690mm

Độ rộng làm việc: 1450mm

Hiệu suất làm việc: 9000m2/h

Thùng chứa bụi bẩn, rác: 120L

Thùng chứa nước: 120L

Thời gian làm việc: 3 - 5h

Thời gian sạc đầy ắc quy: 8h

Kích thước: 1650 x 1350 x 1350mm

Trọng lượng: 496kg

Giá bán: 120.000.000đ

Xe quét rác công nghiệp IPC 1404 chất lượng cao

Model IPC 1404 được sản xuất bởi IPC – Một thương hiệu hàng đầu thế giới về thiết bị vệ sinh công nghiệp, nổi tiếng với chất lượng bền bỉ, hiệu suất cao và độ tin cậy vượt trội.

Chổi quét đường kính 1450mm, độ rộng làm việc 800mm và khả năng làm sạch tới 9100m2/h. Tốc độ di chuyển 6.5 km/h giúp xe vừa di chuyển nhanh, vừa đảm bảo hiệu quả quét sạch bụi bẩn. Người vận hành có thể hoàn thành công việc một cách an toàn và hiệu quả.

IPC 1404

Thông số chính:

Độ rộng làm việc: 800mm

Thùng chứa rác: 150L

Đường kính của chổi: 1450 mm

Diện tích làm sạch: 9100m2/h

Tốc độ di chuyển của xe: 6.5 km/h

Kích thước: 1600 x 1080 x 1280 mm

Trọng lượng: 465kg

Giá bán: 121.000.000đ

Xe quét rác công nghiệp Palada PD 1250 hiện đại

Xe quét rác ngồi lái Palada PD 1250 thiết kế vận hành dễ dàng, linh hoạt, với bán kính vòng quay 700mm giúp di chuyển nhẹ nhàng trong nhà xưởng hay kho bãi. Độ rộng làm việc 1250 mm cùng chổi bên đường kính 390 mm đảm bảo quét sạch bụi bẩn và rác thải nhanh chóng, hiệu quả.

Xe trang bị thùng chứa rác 120L, công suất 1200W, vận hành liên tục 4-6 giờ với tốc độ 0-5 km/h. Kích thước 1600x1250x1350 mm, trọng lượng 240 kg và màng lọc 4.4 m2 giúp quá trình vệ sinh ổn định, an toàn và tiết kiệm thời gian cho mọi khu vực công nghiệp.

Palada PD 1250

Thông số chính:

Điện áp: 24V

Độ rộng làm việc: 1250 mm

Thùng chứa rác: 120L

Bán kính vòng quay: 700 mm

Đường kính của chổi bên: 390 mm

Công suất: 1200W

Tốc độ di chuyển: 0-5 km/h

Thời gian vận hành: 4-6 giờ

Kích thước xe: 1600x1250x1350 mm

Trọng lượng xe: 240Kg

Độ rộng màng lọc: 4.4m2

Dòng điện: 59.58A

Giá bán: 293.950.000đ

Xe quét rác công nghiệp Kumisai KMS-S14 tiện dụng

Kumisai KMS-S14 thiết kế ngồi lái, dễ điều khiển trên các bề mặt rộng và phức tạp. Bán kính vòng quay 3000 mm giúp xe linh hoạt, vệ sinh sạch mọi góc khuất.

Với hiệu suất 35600 m2/h, độ rộng làm việc 2100 mm, thùng bụi 240L, thùng nước 200 Lít cùng 4 chổi bên và chổi chính 700 mm, xe vận hành liên tục 3-5 giờ. Động cơ mạnh mẽ, khả năng leo dốc 25% và tốc độ tối đa 25 km/h giúp vệ sinh nhanh chóng, an toàn và hiệu quả cho mọi nhà xưởng hay bãi đỗ xe.

Kumisai KMS-S14

Thông số chính:

Hiệu suất làm việc: 35600 m2/h

Dung lượng ắc quy: 48V/ 300Ah

Độ rộng chổi chính: 700 mm

Độ rộng làm việc: 2100 mm

Công suất motor của chổi chính: 1600W

Công suất motor chổi bên: 360W

Công suất động cơ lái: 5500W

Bán kính vòng quay: 3000 mm

Đường kính chổi bên: 2000 mm

Thùng chứa bụi bẩn & rác: 240L

Thùng chứa nước: 200L

Số lượng chổi bên: 4 chổi

Thời gian vận hành: 3 - 5h

Kích thước: 3950 x 2050 x 2000mm

Trọng lượng: 1600 Kg

Tốc độ di chuyển: 0 - 25km/h

Quãng đường phanh: 3m

Khả năng leo dốc: 25%

Giá bán: 420.000.000đ

Xe quét rác công nghiệp Kumisai KMS S18

Model Kumisai KMS S18 được thiết kế để mang lại trải nghiệm vệ sinh công nghiệp tối ưu. Xe hoạt động mạnh mẽ nhờ motor lái 3000W, motor chổi chính 1200W, motor hút 4000W và 4 motor chổi bên 100W, mang lại lực quét mạnh mẽ, vận hành ổn định.

Pin 60V 200Ah cho phép xe chạy liên tục 3-6 giờ. Hơn thế, thùng chứa rác 240L và thùng chứa nước 320L, giúp vệ sinh liên tục mà không gián đoạn. Với tốc độ di chuyển 0-35 km/h, Kumisai KMS S18 là giải pháp vệ sinh toàn diện, bền bỉ, tiết kiệm thời gian và công sức cho mọi doanh nghiệp công nghiệp.

Kumisai KMS S18

Thông số chính:

Độ rộng làm việc: 2450mm

Đường kính chổi chính: 800mm

Hiệu suất làm việc: Khoảng 20000-35000 m2/h

Thời gian làm việc: 3-6h

Đường kính của chổi bên trên: 700mm

Đường kính chổi bên dưới: 600mm

Tốc độ di chuyển: 0-35km/h

Kích thước khi đóng gói: 360 x 245 x 220cm

Thùng chứa nước: 320L

Thùng chứa rác: 240L

Khu vực hút chân không: 10m2

Pin: 60V 200Ah

Motor lái: 3000W

Motor chổi chính: 1200W

Motor chổi bên: 4*100w

Motor hút: 4000W

Giá bán: 490.000.000đ

Đừng để bụi bẩn và rác thải làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Hãy lựa chọn một chiếc xe quét rác công nghiệp phù hợp để tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả vệ sinh cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay.