Báo giá dịch vụ sơn nhà quận Thủ Đức uy tín giá rẻ hiện nay

Không chỉ mang lại diện mạo mới cho không gian sống, việc sơn sửa nhà còn giúp bảo vệ tường khỏi ẩm mốc, nứt nẻ và nâng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình. Với nhu cầu làm mới nhà cửa tăng cao tại TP. Thủ Đức, dịch vụ sơn nhà trọn gói ngày càng được nhiều gia đình, doanh nghiệp lựa chọn nhờ tính tiện lợi, tiết kiệm và đảm bảo chất lượng.

Khi nào thì cần sơn sửa, cải tạo lại nhà ở?

Thông thường, sau 3-5 năm sử dụng, các công trình nhà ở bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp như tường bong tróc, phai màu, nấm mốc hoặc vết ố. Đây là lúc cần sơn lại để khôi phục vẻ đẹp ban đầu, đồng thời bảo vệ tường khỏi tác động của thời tiết, độ ẩm và ánh nắng. Việc sơn mới giúp không gian sạch sẽ, tươi sáng và thoải mái hơn cho người ở.

Ngoài lý do kỹ thuật, nhiều gia chủ chọn sơn sửa nhà khi muốn thay đổi phong thủy, đón Tết hoặc tân gia. Lớp sơn mới với màu sắc hài hòa, phù hợp mệnh gia chủ không chỉ giúp không gian ấm cúng mà còn mang ý nghĩa may mắn, tài lộc cho năm mới. Vì thế, chọn dịch vụ sơn nhà Thủ Đức uy tín, giá hợp lý là quan trọng để đảm bảo công trình bền đẹp lâu dài.

Xây Dựng Hoàng Hiệp - Dịch vụ sơn nhà trọn gói uy tín

Trong số các đơn vị thi công được tin tưởng tại khu vực TP.HCM, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hoàng Hiệp là một trong những cái tên nổi bật. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thi công, hoàn thiện nhà ở, Hoàng Hiệp đã khẳng định được uy tín nhờ cung cấp dịch vụ sơn nhà giá rẻ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và chuyên nghiệp.

Đội ngũ thợ sơn của Hoàng Hiệp được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong nghề. Từng công trình đều được khảo sát kỹ càng, tư vấn phối màu phù hợp với không gian và phong thủy. Bên cạnh đó, Hoàng Hiệp sử dụng 100% sơn chính hãng từ các thương hiệu uy tín như Dulux, Jotun, Nippon, Kova... đảm bảo độ bền màu và an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, Xây Dựng Hoàng Hiệp còn nổi bật với gói dịch vụ sơn nhà từ A-Z, bao gồm: Khảo sát hiện trạng, tư vấn phối màu, lựa chọn sơn phù hợp với vật liệu, thi công nhanh gọn và bàn giao đúng tiến độ. Đơn vị đảm bảo, không phát sinh chi phí, chế độ bảo hành 24 tháng, giúp khách hàng an tâm về cả chất lượng lẫn ngân sách đầu tư.

Báo giá dịch vụ sơn nhà Thủ Đức chi tiết và minh bạch

Khi sử dụng dịch vụ sơn nhà Thủ Đức của Hoàng Hiệp, khách hàng sẽ nhận được bảng giá rõ ràng, tính theo diện tích và loại sơn. Mức giá này đã bao gồm nhân công, vật liệu, sơn lót, sơn phủ và vệ sinh sau thi công.

Loại sơn Đơn giá (VNĐ/m2) Ghi chú Sơn Nippon Liên hệ Đã bao gồm sơn lót, tùy màu sắc Sơn Dulux Liên hệ Sơn chính hãng, thi công 2 lớp Sơn Kova Liên hệ Tùy theo bề mặt và loại sơn Sơn Jotun Liên hệ Sơn lót + 2 lớp sơn phủ

Lưu ý : Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm, diện tích và tình trạng thực tế của công trình. Để nhận báo giá chính xác nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Hoàng Hiệp để được khảo sát và tư vấn miễn phí.

Quy trình sơn nhà chuyên nghiệp, chất lượng

Với quy trình thi công rõ ràng và kiểm soát nghiêm ngặt, Hoàng Hiệp luôn đảm bảo tiến độ nhanh chóng cùng chất lượng vượt trội cho từng công trình. Quy trình sơn nhà tiêu chuẩn tại Hoàng Hiệp gồm 6 bước:

Bước 1 - Khảo sát và tư vấn: Kiểm tra tình trạng tường, xác định loại sơn và phương án thi công phù hợp.

Bước 2 - Báo giá chi tiết: Gửi bảng giá minh bạch, không phát sinh chi phí.

Bước 3 - Vệ sinh và xử lý bề mặt: Loại bỏ bụi, mốc, vết bong tróc; trám trét các khe nứt.

Bước 4 - Thi công sơn bả: Bả mastic, chà nhám, làm phẳng bề mặt tường.

Bước 5 - Sơn lót và sơn phủ: Thi công 1 lớp lót chống kiềm, 2-3 lớp sơn phủ hoàn thiện.

Bước 6 - Nghiệm thu và bàn giao: Kiểm tra toàn bộ hạng mục, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao đúng tiến độ.

Với quy trình này, mỗi công trình đều đạt chuẩn kỹ thuật, bền màu và có tính thẩm mỹ cao. Một lớp sơn mới không chỉ mang lại diện mạo khang trang mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ.

Xây Dựng Hoàng Hiệp là lựa chọn đáng tin cậy khi cần dịch vụ sơn nhà Thủ Đức uy tín giá rẻ hiện nay. Để nhận tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết, khách hàng có thể liên hệ qua các phương thức dưới đây.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 0318537290

Địa chỉ: 119L Trương Văn Hải, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Người đại diện: LÊ VĂN HIỆP

Mail: sonnhahoanghiep@gmail.com

Website: https://xaydunghoanghiep.com/