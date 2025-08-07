Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

34 tỉnh thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 34 tỉnh thành tổ chức tốt hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu các địa phương “tránh sai sót đáng tiếc” khi tổ chức các sự kiện chào mừng dịp Quốc khánh. Việc tổ chức đêm nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh thành dịp Quốc khánh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

Dịp Quốc khánh, khoảng 200 công trình lớn được khởi công, khánh thành.

34 tỉnh thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

Pháo hoa đội Z121 Việt Nam tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025: Ảnh: Cường Art

Tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thành công trong 15 ngày, Việt Nam độc lập sau gần 100 năm chịu ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình, trước cuộc mít tinh của hàng trăm nghìn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời.

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh vào ngày 2/9, các lực lượng đang tích cực tập luyện. Dự kiến có 6 lực lượng tham gia gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối làng văn hóa thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an.

Nguồn vnexpress.net


Nguồn vnexpress.net

 Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh Phạm Minh Chính Bắn pháo hoa Phiên họp chính phủ thường kỳ Quốc khánh 2/9 Thủ tướng Diễu binh Quảng trường ba đình Cách mạng tháng tám Lực lượng vũ trang
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Giao ban công tác báo chí tháng 8/2025

Giao ban công tác báo chí tháng 8/2025
2025-08-07 15:01:00

baophutho.vn Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2025; cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, kết...

Báo động đỏ từ bãi rác Mường Động

Báo động đỏ từ bãi rác Mường Động
2025-08-07 13:33:00

baophutho.vn Bãi rác xóm Cặm Cọ, xã Mường Động (tỉnh Hòa Bình cũ) đang trở thành một điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời...

Lời thề trong trái tim người lính

Lời thề trong trái tim người lính
2025-08-07 11:15:00

baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng đối với những người lính từng tham gia chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, ký ức thời chiến...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long