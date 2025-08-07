34 tỉnh thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

{title}
{publish}
{head}
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 34 tỉnh thành tổ chức tốt hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.
Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu các địa phương “tránh sai sót đáng tiếc” khi tổ chức các sự kiện chào mừng dịp Quốc khánh. Việc tổ chức đêm nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh thành dịp Quốc khánh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.
Dịp Quốc khánh, khoảng 200 công trình lớn được khởi công, khánh thành.
Pháo hoa đội Z121 Việt Nam tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025: Ảnh: Cường Art
Tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thành công trong 15 ngày, Việt Nam độc lập sau gần 100 năm chịu ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.
Ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình, trước cuộc mít tinh của hàng trăm nghìn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời.
Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh vào ngày 2/9, các lực lượng đang tích cực tập luyện. Dự kiến có 6 lực lượng tham gia gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.
Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối làng văn hóa thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an.
Nguồn vnexpress.net
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
baophutho.vn Ngày 7/8, Đảng uỷ, UBND xã Bản Nguyên cùng gia đình, dòng họ đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Hồi về an...
baophutho.vn Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2025; cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, kết...
baophutho.vn Bãi rác xóm Cặm Cọ, xã Mường Động (tỉnh Hòa Bình cũ) đang trở thành một điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời...
baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng đối với những người lính từng tham gia chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, ký ức thời chiến...
baophutho.vn Ngày 6/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Xuân Lãng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự và chỉ đạo hội...