38 tuổi, Messi tiếp tục khiến cả MLS phải chao đảo

Tiền đạo người Argentina đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu MLS cho hai vòng 23 và 24 của mùa giải 2025, sau chuỗi trận ghi bàn ấn tượng.
Lionel Messi tiếp tục viết nên những trang sử mới tại MLS với một tuần thi đấu bùng nổ. Siêu sao người Argentina lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami ngay trên sân New England Revolution hồi giữa tuần, trước khi tái hiện điều tương tự ở trận thắng Nashville SC với cùng tỉ số trên sân nhà.
Hai cú đúp liên tiếp giúp Messi nối dài chuỗi trận ghi trên 2 bàn lên con số 5, đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử MLS. Với dấu mốc đáng kinh ngạc này, anh trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều đó tại giải đấu và tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng tại Inter Miami.
Phong độ chói sáng cũng giúp Messi giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu” MLS ở các vòng 23 và 24. Đây là lần thứ tư anh được vinh danh trong mùa giải năm nay và là lần thứ 10 trong sự nghiệp thi đấu tại Mỹ.
Phía trước, Messi và Inter Miami sẽ đối mặt thử thách lớn trong cuộc đua ngôi đầu miền Đông, bắt đầu bằng chuyến làm khách trước đội xếp thứ hai FC Cincinnati vào ngày 16/7. Ba ngày sau, họ sẽ tiếp tục hành quân đến sân Sports Illustrated để chạm trán New York RB - một thử thách không hề dễ chịu.
Dù đã bước sang tuổi 38, Lionel Messi vẫn cho thấy đẳng cấp của một huyền thoại sống với phong độ chói sáng tại MLS mùa này.
Sau 27 trận ra sân trong màu áo Inter Miami, thủ quân ĐT Argentina đã ghi tới 22 bàn thắng và có thêm 7 pha kiến tạo, góp công lớn đưa đội bóng của anh trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sự bền bỉ, tinh tế và khả năng tạo đột biến ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ cho thấy Messi không chỉ là biểu tượng của Inter Miami, mà còn là chuẩn mực của sự vĩ đại trong thế giới bóng đá.
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
Với phong độ chói sáng của Cole Palmer, Chelsea đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi tại Club World Cup theo thể thức mới.
PSG thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Real Madrid 4-0 trong trận bán kết Club World Cup để giành vé vào chung kết.
João Pedro đã tỏa sáng khi ghi cả hai bàn thắng vào lưới Fluminense, giúp Chelsea giành chiến thắng để ghi tên mình vào chung kết FIFA Club World Cup 2025.