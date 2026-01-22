4 loại đồ uống nhiều lợi khuẩn, tốt cho hệ tiêu hóa hơn Kombucha

Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua thực phẩm lên men ngày càng phổ biến. Ngoài Kombucha với vị chua ngọt đặc trưng và gas tự nhiên còn có một số đồ uống chứa lợi khuẩn (probiotics) phong phú hơn thế.

Probiotics là các vi sinh vật sống mang lại lợi ích vàng cho sức khỏe, không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn là “hàng rào” bảo vệ hệ miễn dịch. Ngoài Kombucha, có ít nhất 4 loại đồ uống lợi khuẩn lên men khác dưới đây mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

1. Sữa Kefir: “Siêu thực phẩm” giàu chủng loại lợi khuẩn

Sữa kefir là loại đồ uống lên men từ sữa động vật với hạt kefir (một tổ hợp vi khuẩn và nấm men). Nhiều người thường nhầm lẫn giữa kefir và sữa chua, nhưng thực tế, kefir có giá trị dinh dưỡng và lợi khuẩn cao hơn nhiều. Trong khi sữa chua thông thường chỉ chứa khoảng 2-3 chủng lợi khuẩn, sữa kefir có thể chứa tới hơn 30 chủng vi sinh vật khác nhau.

Việc uống sữa kefir đều đặn giúp tăng cường mật độ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ điều trị các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy hoặc hội chứng ruột kích thích. Đặc biệt, quá trình lên men kéo dài của kefir giúp loại bỏ phần lớn lactose, giúp những người nhạy cảm với sữa vẫn có thể sử dụng mà không lo đầy bụng.

Có nhiều loại đồ uống chứa mật độ lợi khuẩn (probiotics) cao.

2. Kefir nước cho người ăn chay

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thuần chay, không chứa sữa nhưng vẫn giàu lợi khuẩn, thì kefir nước là lựa chọn hoàn hảo. Thay vì sữa, loại thức uống này được làm từ nước đường (hoặc nước dừa) và các hạt kefir nước. Các lợi khuẩn trong hạt kefir sẽ tiêu thụ đường để lên men, tạo ra một loại đồ uống có vị chua nhẹ, hương thơm thanh khiết và có ga tự nhiên.Ưu điểm của kefir nước là tính linh hoạt cao.

Bạn có thể tự do sáng tạo bằng cách thêm các loại trái cây tươi, thảo mộc như gừng, bạc hà hoặc nước ép sau quá trình lên men đầu tiên. Điều này không chỉ giúp tăng hương vị mà còn bổ sung thêm các vitamin và chất chống ô xy hoá cho cơ thể.

3. Sữa bơ

Sữa bơ, hay còn được gọi là Takra trong y học cổ truyền Ấn Độ, là chất lỏng còn lại sau khi tách bơ từ sữa đã được lên men với vi khuẩn acid lactic (LAB). Đây là một trong những loại lợi khuẩn phổ biến và mạnh mẽ nhất được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa.

Khác với các loại sữa thông thường, sữa bơ rất dễ tiêu hóa và có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày. Ngoài probiotics, loại đồ uống này còn là nguồn cung cấp protein, canxi và vitamin A dồi dào nhưng lại chứa rất ít chất béo. Với vị chua dịu và tính mát, sữa bơ là thức uống giải nhiệt tuyệt vời, giúp cơ thể phục hồi sau những bữa ăn nhiều đạm hoặc dầu mỡ.

4. Nước ép chứa lợi khuẩn

Đối với những người không dung nạp lactose hoặc dị ứng với các sản phẩm từ sữa, nước ép trái cây và rau củ có bổ sung men vi sinh là sự thay thế thông minh. Các nhà sản xuất hiện nay đã ứng dụng công nghệ hiện đại để bổ sung trực tiếp các chủng lợi khuẩn bền bỉ (như Lactobacillus) vào nước ép mà không làm mất đi hương vị tự nhiên.

Nước ép chứa men vi sinh thường có hàm lượng chất béo cực thấp, thậm chí bằng không. Tuy nhiên, khi lựa chọn loại đồ uống này, cần lưu ý đến hàm lượng đường. Một số sản phẩm có thể chứa nhiều đường bổ sung để tăng độ ngon miệng, vì vậy hãy ưu tiên các sản phẩm nước ép nguyên chất hoặc ít đường để bảo vệ sức khỏe tim mạch và đường huyết.

Tiêu chuẩn tiêu thụ: Bao nhiêu lợi khuẩn là đủ?

Việc bổ sung lợi khuẩn là cần thiết nhưng cần có liều lượng phù hợp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để nhận thấy những thay đổi tích cực về sức khỏe, nên tiêu thụ loại đồ uống mà cứ mỗi mililit có chứa ít nhất từ 1 triệu đến 10 triệu “chiến binh” lợi khuẩn còn sống.

Tuy nhiên, nguyên tắc “nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn” luôn đúng. Người lần đầu làm quen với đồ uống lên men, hãy bắt đầu với một lượng nhỏ (khoảng 100 ml/ngày). Việc nạp quá nhiều lợi khuẩn một lúc khi hệ vi sinh vật chưa thích nghi có thể gây ra các tác dụng phụ nhẹ như đầy hơi, chướng bụng hoặc rối loạn tiêu hóa tạm thời.

Bí quyết chọn mua đồ uống chứa lợi khuẩn và bảo quản tại nhà

Để đảm bảo những lợi khuẩn bạn nạp vào cơ thể thực sự “sống” và hoạt động tốt, hãy lưu ý:

Kiểm tra nhãn sản phẩm: Tránh các sản phẩm đã qua tiệt trùng sau khi lên men, vì nhiệt độ cao đã tiêu diệt hết lợi khuẩn.

Lưu ý hàm lượng đường: Đặc biệt là với nước ép và kefir trái cây. Đường quá nhiều có thể nuôi dưỡng các vi khuẩn có hại trong ruột, làm mất đi ý nghĩa của việc bổ sung probiotics.

Bảo quản lạnh: Lợi khuẩn rất nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng. Hầu hết đồ uống probiotic cần được giữ trong ngăn mát tủ lạnh để duy trì sự sống của các chủng men.

Thay đổi khẩu vị giữa Kombucha, kefir, sữa bơ và nước ép lợi khuẩn không chỉ giúp bữa ăn thêm thú vị mà còn giúp hệ vi sinh vật đường ruột của bạn trở nên đa dạng và mạnh khỏe hơn.

