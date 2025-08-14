4 nhóm người nên thận trọng hoặc hạn chế ăn trứng

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng và là nguồn protein dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn trứng một cách thoải mái. Dưới đây là 4 nhóm người nên thận trọng và hạn chế ăn trứng.

Ăn trứng có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì trứng là một nguồn thực phẩm tuyệt vời, cung cấp protein chất lượng cao và nhiều loại vitamin, khoáng chất thiết yếu. Trứng chứa vitamin D, B12, selen và choline, rất quan trọng cho chức năng não và sức khoẻ xương.

Nhờ sự linh hoạt, trứng có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ luộc đơn giản đến các món phức tạp hơn. Với giá trị dinh dưỡng cao và tính tiện lợi, trứng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tuyệt vời, trứng cũng chứa một lượng cholesterol nhất định, khiến nhiều người lo ngại về tác động của nó đối với sức khỏe.

1. Ai cần lưu ý khi ăn trứng?

Người có mức cholesterol cao và tiền sử bệnh tim mạch

Người đã được chẩn đoán có cholesterol cao hoặc đang điều trị bệnh tim mạch nên ăn trứng theo lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Đây là nhóm đối tượng đầu tiên và quan trọng nhất cần chú ý đến lượng trứng nạp vào cơ thể. Các chuyên gia y tế thường khuyến cáo những người đã được chẩn đoán có cholesterol cao hoặc đang điều trị bệnh tim mạch nên hạn chế ăn trứng, thường là không quá 4 - 5 quả mỗi tuần.

Người mắc bệnh đái tháo đường

Những người mắc bệnh đái tháo đường cần đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống của mình, bởi họ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn so với người bình thường. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều trứng và nguy cơ gia tăng các biến cố tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường.

Một phân tích tổng hợp từ Đại học Harvard đã chỉ ra rằng việc ăn nhiều hơn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở người khỏe mạnh nhưng đối với người mắc bệnh đái tháo đường, việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ này. Do đó, nếu bị đái tháo đường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Người bị dị ứng với trứng

Dị ứng trứng là một trong những loại dị ứng thực phẩm phổ biến nhất, đặc biệt ở trẻ em. Dị ứng có thể xuất hiện với các triệu chứng từ nhẹ (nổi mề đay, phát ban, ngứa) đến nghiêm trọng (khó thở, sưng họng, sốc phản vệ).

Nếu bị dị ứng với trứng, việc tránh hoàn toàn trứng và các sản phẩm có chứa trứng là điều bắt buộc. Ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra phản ứng nguy hiểm. Hãy luôn đọc kỹ nhãn mác sản phẩm và tìm hiểu các thuật ngữ khác nhau có thể ám chỉ sự hiện diện của trứng.

Người mắc bệnh gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa cholesterol và chất béo. Đối với những người mắc các bệnh về gan, đặc biệt là xơ gan, khả năng xử lý các chất này có thể bị suy giảm. Khi đó, việc nạp vào cơ thể một lượng lớn trứng, vốn giàu cholesterol và chất béo, có thể tạo thêm gánh nặng cho gan, làm suy giảm chức năng gan hơn nữa.

Mặc dù không có khuyến nghị cụ thể cho tất cả các bệnh gan nhưng việc trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn uống là rất quan trọng để đảm bảo rằng không vô tình làm tổn hại đến sức khỏe của gan.

2. Cách chế biến trứng cũng là yếu tố cần xem xét

Ngay cả đối với những người khỏe mạnh, cách chế biến trứng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Một quả trứng luộc không thêm gia vị sẽ khác xa với một món trứng chiên, rán béo ngậy được chế biến bằng nhiều bơ hoặc dầu, mỡ. Việc thêm quá nhiều chất béo bão hòa từ bơ, pho mát, hoặc các loại thịt chế biến sẵn khi nấu cùng trứng có thể làm tăng lượng calo và chất béo không lành mạnh, gây hại cho sức khỏe.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, nên ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như luộc, hấp, hoặc chần. Nếu chiên, rán hãy sử dụng một lượng dầu ăn nhỏ và các loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe như dầu ô liu.