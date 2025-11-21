4 thực phẩm thêm vào sinh tố khiến bạn khó giảm cân

- Sinh tố là một lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng nhanh gọn, giàu vitamin và dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, sinh tố không phải lúc nào cũng lành mạnh. Chỉ cần thêm một vài nguyên liệu không phù hợp, ly sinh tố giàu vitamin có thể biến thành “quả bom calo”, làm chậm quá trình giảm cân.

Dưới đây là 4 nguyên liệu phổ biến không nên cho vào sinh tố nếu đang muốn giảm cân:

1. Thêm mật ong vào sinh tố khiến bạn khó giảm cân

Nhiều người cho rằng thêm một thìa mật ong sẽ giúp sinh tố đậm vị và tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các loại trái cây dùng để làm sinh tố như chuối, xoài, táo, chà là... đều chứa sẵn rất nhiều đường fructose. Khi thêm mật ong hoặc siro agave, bạn đang vô tình làm tăng hàm lượng đường và calo lên cao hơn nữa.

Chỉ một muỗng mật ong nhỏ đã chứa khoảng 60-64 kcal và chủ yếu đến từ đường đơn. Việc bổ sung lượng đường này khiến sinh tố mất cân đối dinh dưỡng và làm bạn nhanh đói trở lại do đường huyết tăng nhanh rồi tụt nhanh.

Mật ong khi thêm vào sinh tố khiến bạn khó giảm cân.

Xử trí: Thay vì dùng mật ong, bạn có thể tăng hương vị mà không tăng calo bằng các lựa chọn tự nhiên như quế, vani hoặc vài lát gừng. Những thành phần này tạo chiều sâu hương vị, đồng thời ổn định đường huyết tốt hơn.

2. Sữa chua trái cây

Sữa chua giúp sinh tố có độ sánh, béo nhẹ và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, sữa chua trái cây đóng hộp lại hoàn toàn không phải lựa chọn lý tưởng. Phần lớn các sản phẩm này chứa lượng đường bổ sung cao, thậm chí có loại lên tới 15-20 g đường trong một khẩu phần.

Điều đáng nói là nhiều loại sữa chua vị dâu, vị xoài... thực chất không hề chứa trái cây thật, chỉ dùng hương liệu và chất tạo màu. Khi kết hợp với trái cây xay, ly sinh tố sẽ trở nên quá ngọt và thừa năng lượng.

Xử trí: Giải pháp tối ưu là sử dụng sữa chua không đường, sữa chua hy lạp hoặc sữa chua tự làm. Khi kết hợp với quả mọng tươi, bạn vừa kiểm soát được lượng đường nạp vào, vừa giữ nguyên lợi ích từ probiotic cho hệ tiêu hóa.

3. Quá nhiều bơ hạt

Bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân hay các loại bơ hạt khác luôn được yêu thích nhờ giàu protein và acid béo lành mạnh. Những loại bơ này giúp tạo cảm giác béo ngậy, tăng năng lượng và hỗ trợ nạp đủ chất béo tốt cho tim mạch.

Tuy vậy, chính vì mật độ năng lượng cao nên bơ hạt lại dễ trở thành “thủ phạm” khiến bạn vượt mức calo mà không hề hay biết. Chỉ một thìa cà phê bơ đậu phộng chứa khoảng 47 kcal, còn một thìa canh có thể lên tới 90–100 kcal. Rất nhiều người có thói quen múc “thêm một chút” và kết quả là lượng calo nhân đôi mà không nhận ra.

Việc thêm quá nhiều bơ hạt vào ly sinh tố sẽ khiến bạn khó giản cân.

Xử trí: Nếu bạn muốn dùng bơ hạt trong sinh tố, hãy đong bằng muỗng, sử dụng đúng liều lượng và ưu tiên bơ hạt nguyên chất không đường. Với người đang kiểm soát cân nặng , 1 thìa cà phê mỗi lần là đủ để bổ sung chất béo lành mạnh mà không làm tăng calo quá mức.

4. Sô-cô-la

Nhiều người thích rắc sô-cô-la vụn lên sinh tố hoặc thêm vài miếng sô-cô-la đen để tăng hương vị. Tuy nhiên, đây lại là cách nhanh nhất biến một ly sinh tố giàu vitamin thành một món tráng miệng chứa lượng calo cao. Sô-cô-la, kể cả loại đen, vẫn chứa nhiều chất béo và đường. Thêm vài viên nhỏ cũng đủ tăng 50-100 kcal cho khẩu phần. Với sinh tố chuối, sô-cô-la càng dễ làm tổng năng lượng vượt xa nhu cầu của một bữa phụ.

Xử trí: Nếu bạn yêu thích hương vị cacao, hãy chọn bột cacao nguyên chất không đường, chỉ cần 1-2 thìa cà phê là đủ tạo vị đậm mà không làm tăng calo đáng kể. Khi muốn trang trí, bạn có thể thay bằng hạt cacao nibs, loại ít đường hơn và chứa nhiều chất chống oxy hóa.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)