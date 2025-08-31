400 VĐV tham dự Giải Vô địch Karate Vĩnh Phúc mở rộng lần thứ IV - năm 2025

Ngày 31/8, Liên đoàn Karate Vĩnh Phúc tổ chức Giải Vô địch Karate Vĩnh Phúc mở rộng lần thứ IV - năm 2025 thu hút 400 VĐV đến từ các CLB, võ đường các tỉnh, thành miền Bắc.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV

Tại giải đấu, các VĐV là võ sinh nam, nữ đến từ các CLB Karate: Kim Long, THPT Hùng Thắng, Quang Hà, Vĩnh Tường, Hà Nam, Hòa Bình, CLB Karate ĐH Hà Nội; Võ đường Hiếu Đạo, Võ đường Trường Giang, Võ đường Nguyễn Toàn. Các VĐV thi đấu 2 nội dung: Kata (quyền) cá nhân, đồng đội và Kumite (đối kháng) cá nhân, đồng đội ở nhiều hạng cân thuộc các nhóm tuổi: Dưới 8 tuổi; từ 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

Các VĐV nữ thi đấu nội dung Kumite

Thi đấu nội dung Kata cá nhân nam

Thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ

Các VĐV thi đấu nội dung Kumite cá nhân nam từ 18 tuổi trở lên

Giải Vô địch Karate Vĩnh Phúc mở rộng là giải đấu thường niên, giúp các VĐV của các CLB, các võ đường khẳng định tài năng, rèn luyện sức khỏe, ý chí kiên cường và tinh thần thượng võ, là dịp để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn nhằm thúc đẩy sự phát triển bộ môn Karate trên địa bàn, thông qua đó tuyển chọn các VĐV xuất sắc cho đội tuyển, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phương Thanh