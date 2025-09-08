5 bữa sáng đủ chất và dễ chế biến cho trẻ đến trường

Tham khảo 5 bữa sáng đủ chất cho trẻ em và dễ chuẩn bị như bánh mì trứng, cơm cuộn rong biển, cháo yến mạch giúp trẻ tỉnh táo, tràn đầy năng lượng cho một ngày học tập hiệu quả.

1. Bữa sáng đủ chất cho trẻ em với bánh mì trứng ốp la và salad

Bánh mì là nguồn tinh bột dồi dào, trứng cung cấp protein và chất béo, còn salad rau củ (như xà lách, cà chua bi) bổ sung vitamin và chất xơ. Bạn chỉ cần ốp một quả trứng, kẹp vào bánh mì cùng một chút rau. Bữa ăn này vừa nhanh, vừa đáp ứng đủ các nhóm chất cần thiết.

Thời gian chuẩn bị: 5-7 phút.

Mẹo: Bạn có thể chuẩn bị sẵn một hộp salad nhỏ để trong tủ lạnh từ tối hôm trước.

2. Sữa tươi và bánh ngũ cốc - bữa sáng đủ chất cho trẻ em

Đây là lựa chọn siêu tốc nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Sữa tươi cung cấp protein và canxi giúp xương chắc khỏe, còn các loại bánh ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và vitamin B, giúp bé có đủ năng lượng.

Thời gian chuẩn bị: 2-3 phút.

Mẹo: Để tăng thêm hương vị, bạn có thể cho thêm một vài lát trái cây tươi như chuối, dâu tây hoặc táo vào ly sữa của con.

3. Cơm cuộn rong biển - bữa sáng giàu dinh dưỡng

Món cơm cuộn rong biển (kimbap) thơm ngon, bắt mắt và rất được trẻ em yêu thích. Bạn có thể sử dụng cơm trắng, trứng chiên, xúc xích và một chút rau củ luộc như cà rốt, dưa chuột để cuộn cùng rong biển. Món này cung cấp đầy đủ tinh bột, đạm, chất béo và vitamin.

Thời gian chuẩn bị: 15-20 phút.

Mẹo: Bạn có thể làm sẵn kimbap từ tối hôm trước và bảo quản trong tủ lạnh. Sáng hôm sau chỉ cần lấy ra và cắt thành khoanh nhỏ.

4. Bánh pancake kèm trái cây

Bánh pancake làm từ bột mì, trứng, sữa là nguồn cung cấp tinh bột và protein dồi dào. Khi ăn kèm với các loại trái cây như dâu tây, việt quất hoặc chuối, món ăn sẽ có thêm vitamin và chất xơ. Bạn có thể cho bé ăn kèm với một chút mật ong để món ăn thêm hấp dẫn.

Thời gian chuẩn bị: 10-15 phút.

Mẹo: Chuẩn bị bột pancake sẵn, sáng chỉ cần pha và nướng.

5. Cháo yến mạch hoặc cháo trắng

Cháo yến mạch hoặc cháo trắng là lựa chọn tuyệt vời, nhất là những ngày thu. Cháo yến mạch giúp bé no lâu, cung cấp năng lượng ổn định. Bạn có thể nấu yến mạch với sữa và cho thêm một ít trái cây, hạt chia hoặc hạt óc chó. Với cháo trắng, bạn có thể thêm thịt băm, trứng và một chút rau củ.

Thời gian chuẩn bị: 10 phút.

Mẹo: Bạn có thể nấu cháo trắng với số lượng lớn để dùng dần trong 2-3 ngày.

