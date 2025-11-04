5 công thức đồ uống dễ làm giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh

Việc chuẩn bị một trong những loại đồ uống nóng này không chỉ là một cách giữ ấm cơ thể, mà còn là một cách để bạn và gia đình cùng nhau thư giãn, tận hưởng hương vị mùa đông.

Khi những cơn gió se lạnh của mùa đông ùa về, không gì tuyệt vời hơn là được nhâm nhi một ly đồ uống nóng hổi, thơm lừng. Việc giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh giá là vô cùng quan trọng, không chỉ giúp bạn thoải mái mà còn tăng cường sức đề kháng.

Hãy cùng khám phá 5 công thức đồ uống dễ làm sau đây để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình và bạn bè, ngay cả khi đang thư giãn ngoài hiên hay cuộn tròn trên ghế sofa với một cuốn sách hay.

1. Cà phê ca cao xua đi cái lạnh buổi sáng

Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng công thức đặc biệt này sẽ biến tách cà phê buổi sáng của bạn thành một trải nghiệm ấm áp, ngọt ngào. Vị đắng nhẹ của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt béo của ca cao và sữa sẽ tiếp thêm năng lượng cho ngày dài, xua tan đi cái lạnh đầu tiên của mùa đông. Vừa ấm áp, vừa thơm ngon, lại vừa bổ sung thêm caffeine giúp bạn tràn đầy năng lượng cho cả ngày dài và thêm chút sô cô la ngọt ngào, thức uống thời tiết lạnh giá này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Vị đắng nhẹ của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt béo của ca cao và sữa tạo nên một món đồ uống hấp dẫn mùa lạnh.

Thành phần:

3 muỗng canh nước

1 thìa canh bột cà phê

1 thìa canh bột ca cao

2 thìa cà phê đường

1 cốc sữa

Vụn sô cô la (để phủ lên trên)

Hướng dẫn:

Cho bột cà phê, bột ca cao và đường vào cốc.

Đun nước sôi, đổ nước vào cốc và khuấy đều.

Đun nóng sữa trong một chiếc nồi với lửa nhỏ, không để sữa sôi.

Sử dụng dụng cụ đánh bọt sữa để tạo một lớp bọt trên sữa, sau đó đổ bọt sữa vào tách cà phê, đảm bảo phủ đầy bọt sữa lên trên.

Rắc thêm bột ca cao và rắc vụn sô cô la lên trên, thưởng thức khi còn nóng.

2. Trà nóng thơm lừng gia vị tăng đề kháng

Đây là công thức kết hợp trà đen cùng các loại gia vị mùa đông nồng ấm, lý tưởng để nhâm nhi trong suốt mùa lạnh giúp giữ ấm cơ thể, tăng sức đề kháng chống lại cảm lạnh và cảm cúm.

Thành phần:

6 cốc nước

6 túi trà đen hoặc 6 thìa trà lá rời

1/2 cốc đường

1/2 cốc nước cam

1/4 cốc nước ép dứa

2 muỗng canh nước cốt chanh

1 thìa cà phê đinh hương nguyên hạt

1 thanh quế

1 hoa hồi

1 lát cam tươi hoặc cam sấy (để trang trí)

Hướng dẫn:

Đun sôi nước trong ấm hoặc nồi.

Nhấc nước ra khỏi bếp, thả túi trà vào và ngâm trong ít nhất 3 phút hoặc hãm trà rồi lọc lấy nước.

Thêm đường, đinh hương nguyên hạt, quế và hoa hồi vào nước trà.

Đun nhỏ lửa trong 30 phút, tắt bếp, thêm nước cam, nước dứa, nước cốt chanh, khuấy đều.

Dùng nóng cùng một lát cam để trang trí và thưởng thức.

3. Trà chanh gừng mật ong giải cảm

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong những ngày thời tiết lạnh, một ly nước gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đồng thời giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn. Ngoài ra, gừng còn được biết đến với khả năng làm dịu cảm giác buồn nôn, cải thiện chức năng tiêu hóa và làm ấm cơ thể.

Nếu bạn muốn hạn chế caffeine, trà chanh gừng là một lựa chọn tuyệt vời. Thức uống này không chỉ giúp làm ấm cơ thể, mà còn hỗ trợ tiêu hoá và giảm cảm lạnh, cảm cúm hiệu quả.

Thành phần:

1 - 2 lát gừng tươi (hoặc 1 củ nhỏ khoảng 20 g)

1/2 quả chanh tươi

1 - 2 thìa mật ong (tùy khẩu vị)

200 - 250 ml nước nóng/nước sôi

1 túi trà lọc (tùy chọn)

Hướng dẫn:

Rửa sạch gừng (có thể cạo vỏ hoặc không), thái thành lát mỏng, sợi hoặc đập dập.

Cho gừng vào cốc, rót nước sôi và ngâm/ủ trong khoảng 5-10 phút để tinh chất gừng tiết ra. (Nếu dùng trà túi lọc, bạn có thể cho túi trà vào hãm cùng lúc này).

Vớt gừng ra (hoặc bỏ túi trà), để nước nguội bớt, đảm bảo nhiệt độ dưới 40 độ C để giữ nguyên dưỡng chất của mật ong. Thêm nước cốt chanh và mật ong vào, khuấy đều. Nêm nếm độ chua ngọt theo sở thích.

Thưởng thức khi còn nóng ấm.

4. Rượu táo cùng gia vị cho buổi tối mùa đông nồng ấm

Rượu táo có thể là thức uống được ưa chuộng vào mùa thu nhưng bạn vẫn có thể thưởng thức nó trong suốt mùa đông, hoặc bất cứ lúc nào trời se lạnh. Rượu táo được làm bằng cách ninh nhỏ lửa rượu táo với gia vị, trái cây và một chút ngọt ngào để tạo nên một thức uống ấm áp, thơm ngon. Công thức này giúp bạn tận hưởng hương vị nồng ấm của rượu táo cùng gia vị, trái cây và chút mật ong ngọt ngào, tạo nên một thức uống thơm ngon, ấm áp tuyệt vời.

Rượu táo vừa có tác dụng giữ ấm vừa mang lại cảm giác sảng khoái trong một buổi tối mùa đông.

Thành phần:

1 lít rượu táo

1 quả cam, thái lát

3 thanh quế nhỏ

3 quả tiêu Jamaica nguyên hạt (có thể thay thế bằng hoa hồi hoặc nụ đinh hương)

1/4 cốc mật ong

1 quả táo, bỏ lõi và thái lát (để trang trí)

Hướng dẫn:

Trộn tất cả rượu táo, lát cam, quế, đinh hương, quả tiêu Jamaica trong một chiếc nồi lớn và đun nhỏ lửa trong 15 phút.

Lọc qua rây lưới mịn để loại bỏ các lát trái cây và gia vị, để nguội bớt và thêm mật ong.

Đổ rượu táo có gia vị vào cốc hoặc ly chịu nhiệt. Trang trí bằng vài lát táo.

Thưởng thức hương vị tuyệt vời này.

5. Đồ uống từ sô cô la nóng tự làm

Sô cô la nóng là món ngọt ngào mà cả trẻ em và người lớn đều yêu thích. Với hương vị béo ngậy, đậm đà, sô cô la nóng là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày lạnh.

Thành phần:

3 cốc sữa

1 cốc kem tươi đặc

1 cốc sô cô la sữa - vụn hoặc cắt nhỏ

2 muỗng canh đường

1 thìa canh chiết xuất bạc hà

Kem tươi (để phủ lên trên)

Rưới siro sô cô la (để phủ lên trên)

Kẹo bạc hà nghiền nát (để phủ lên trên)

vụn sô cô la (để phủ lên trên)

Hướng dẫn:

Đun nóng sữa và kem tươi trong nồi rồi đun sôi trong giây lát.

Giảm lửa nhỏ ngay lập tức và thêm các nguyên liệu còn lại. Trộn sô cô la, đường và chiết xuất bạc hà vào, khuấy cho đến khi sô cô la tan chảy và mọi thứ hòa quyện đều.

Đổ sô cô la nóng vào cốc và phủ lên trên kem tươi, siro sô cô la rưới lên, kẹo bạc hà nghiền và vụn sô cô la. Hãy làm ấm người với những ngụm sô cô la nóng ngọt ngào này nhé.

