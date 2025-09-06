5 loại quả mùa thu tốt cho người bị táo bón

Mùa thu mang đến cảm giác mát mẻ và hương vị ngọt ngào của nhiều loại quả chín mọng. Có một số loại quả mùa thu rất tốt cho người bị táo bón vì chúng chứa nhiều chất xơ, nước và các hợp chất tự nhiên tốt cho đường ruột.

Quả lê có lợi cho người bị táo bón

Ăn lê vào mùa thu là một lựa chọn tuyệt vời cho người bị táo bón nhờ vào thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ. Không chỉ giàu chất xơ, lê còn được coi là một loại trái cây giúp nhuận tràng tự nhiên do hàm lượng fructose cao hơn và sự hiện diện của sorbitol thúc đẩy tăng nhu động ruột làm cho phân mềm và đại tiện dễ dàng.

Một quả lê trung bình chứa khoảng 5,5 g chất xơ bao gồm cả chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan.

Chất xơ không hòa tan có trong vỏ lê giúp tăng thể tích phân và kích thích nhu động ruột, đẩy phân di chuyển dễ dàng hơn. Chất xơ hòa tan trong thịt quả khi kết hợp với nước sẽ tạo thành một chất gel làm mềm phân giúp quá trình đại tiện diễn ra trơn tru hơn. Ngoài ra, lượng nước dồi dào trong quả lê giúp phân mềm hơn, bôi trơn thành ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả lê chúng ta nên ăn trực tiếp lê tươi sẽ tốt hơn so với việc chỉ ép lấy nước. Ăn nguyên quả sẽ giữ lại được toàn bộ chất xơ quý giá.

Ăn quả lê giúp nhuận tràng tự nhiên.

Cam quýt

Mùa thu là thời điểm một số loại cam quýt bắt đầu chín. Trái cây có múi họ cam quýt có chất xơ hòa tan ở dạng pectin giúp giảm táo bón. Ngoài ra, trái cây họ cam quýt cũng có flavonoid naringenin có tác dụng nhuận tràng.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong một cốc cam tươi có vỏ (170 g) chứa 107 calo, tổng lượng carbohydrate 26 g, chất đạm 2,2 g và 7,7 g chất xơ.

Khi ăn cam nên ăn cả múi và cùi cam để tận dụng tối đa chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Hạn chế uống nhiều nước ép cam vì nó chứa nhiều calo và đường.

Táo giàu chất xơ giảm táo bón

Một quả táo trung bình có khoảng 4 g chất xơ. Táo có lượng chất xơ đáng kể từ vỏ táo, một loại chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan pectin có trong thịt quả.

Nghiên cứu cho thấy pectin có thể làm giảm táo bón bằng cách giảm thời gian vận chuyển của phân và tăng tốc độ đào thải. Táo cũng chứa hàm lượng nước cao giúp phân không bị khô cứng và dễ dàng đi qua đường ruột.

Nên rửa sạch và ăn cả vỏ táo (nếu an toàn) để tận dụng chất xơ. Ăn táo tươi nguyên quả thay vì ép lấy nước vì nước ép táo thường đã loại bỏ phần lớn chất xơ.

Thanh long

Thanh long chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là hàm lượng chất xơ cao tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa.

Trong một cốc thanh long (227 g) chứa 136 calo, 3 g chất đạm, 29 g carbohydrate, 7 g chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất như vitamin C, E, sắt, magie... Thanh long có chứa prebiotics, một loại chất xơ giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Cách ăn thanh long tốt nhất là ăn trực tiếp thịt quả thanh long tươi, làm sinh tố thanh long không đường hoặc kết hợp thanh long với chuối, kiwi với một chút sữa chua không đường sẽ ngon miệng hơn.

Thanh long chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ tốt cho người bị táo bón.

Quả na

Na là loại quả rất tốt cho người bị táo bón vì nó giàu dinh dưỡng và chất xơ. Chất xơ trong quả na giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, hàm lượng chất xơ cao trong quả na giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như táo bón.

Người bị táo bón nên chọn ăn na chín và mềm, uống đủ nước và kết hợp ăn na với các loại rau xanh, trái cây khác trong chế độ ăn hằng ngày. Đối với trẻ nhỏ có thể dằm, bỏ hạt hoặc xay nhuyễn thịt quả na cho trẻ ăn trong các bữa phụ giúp trẻ ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người bệnh táo bón nên ăn đa dạng các thực phẩm có đủ hai loại chất xơ hòa tan và không hòa tan. Ăn đa dạng thực phẩm cũng giúp cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi khác. Chú ý khi ăn thực phẩm giàu chất xơ cần uống nhiều nước/chất lỏng hơn vì nước giúp làm mềm phân và bôi trơn hệ tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển qua ruột dễ dàng.

Nguồn suckhoedoisong.vn