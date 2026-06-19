5 nhóm người nên hạn chế ăn cơm rượu nếp

Món cơm rượu nếp mang lại giá trị giải nhiệt và kích thích tiêu hóa trong ngày Tết Đoan ngọ nhưng do có tính ấm, chứa đường nên món ăn này không phù hợp với tất cả mọi người.

Rượu nếp (cơm rượu) là món ăn đặc trưng trong ngày Tết Đoan ngọ mùng 5 tháng 5 của người Việt để diệt sâu bọ, giun sán. Cơm rượu nếp là món ăn giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin nhóm B, chất xơ, khoáng chất và các vi sinh vật có lợi cho đường ruột.

1. Ăn rượu nếp có tốt không?

Theo những nghiên cứu mới cho thấy rượu nếp có thể phòng được nhiều bệnh tật, trong đó có cả bệnh.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên những người bệnh mắc chứng dị ứng với các loại thuốc hạ huyết áp và nhận thấy rằng cơm nếp cẩm có thể làm hạ được nồng độ cholesterol có hại trong máu.

Nghiên cứu được thực hiện trên hai nhóm bệnh nhân cùng tham gia vào chương trình điều trị bằng cách thay đổi lối sống: một nhóm dùng thuốc hạ huyết áp và nhóm còn lại ăn cơm rượu nếp cẩm. Kết quả công trình nghiên cứu cho thấy sau 12 tuần và sau 24 tuần, lượng cholesterol, bao gồm cả cholesterol có hại và tổng mức cholesterol, giảm nhiều ở nhóm ăn cơm gạo nếp cẩm.

Các nhà khoa học tại Đại học bang Louisiana (Hoa Kỳ) khi phân tích mẫu cám lấy từ gạo nếp cẩm đã phát hiện ra chúng chứa hàm lượng rất cao chất chống oxy hóa anthocyanin - một chất có tiềm năng chống lại bệnh ung thư, tim mạch và nhiều bệnh khác.

Anthocyanin cũng chính là chất tạo ra màu đen sẫm đặc trưng cho gạo nếp cẩm, khi nấu lên sẽ chuyển thành màu tím sẫm. Chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa sự phá hủy ADN - một yếu tố dẫn đến ung thư. Ngoài ra, gạo nếp cẩm còn chứa nhiều khoáng chất và một vài loại acid amin tốt cho cơ thể.

2. Những ai nên thận trọng khi ăn cơm rượu nếp?

Cơm rượu nếp là món ăn nhiều dinh dưỡng nhưng không phải ai dùng cũng tốt.

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, việc tìm hiểu những nhóm đối tượng cần cẩn trọng khi thưởng thức cơm rượu nếp sẽ giúp bạn đọc giữ gìn sức khỏe một cách khoa học trong ngày Tết Đoan ngọ.

2.1. Người bị bệnh dạ dày, đại tràng cấp tính

Mặc dù cơm rượu nếp giúp kích thích tiêu hóa ở người khỏe mạnh, nhưng đối với những người đang bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc viêm đại tràng cấp tính thì cần tránh ăn món này, đặc biệt lúc bụng đói.

Vị chua từ các acid hữu cơ kết hợp với nồng độ cồn phát sinh từ quá trình lên men sẽ làm kích ứng niêm mạc dạ dày, gây ra cảm giác cồn cào, nóng rát, xót ruột và làm trầm trọng hơn các cơn đau.

2.2. Người mắc bệnh đái tháo đường

Cơm rượu nếp được làm từ gạo nếp và dịch mật ngọt tiết ra trong quá trình ủ men có chứa hàm lượng đường glucose rất cao. Loại đường này được cơ thể hấp thu rất nhanh vào máu. Do đó, người bệnh đái tháo đường nếu ăn cơm rượu nếp, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể khiến chỉ số đường huyết tăng đột ngột, gây cản trở cho việc kiểm soát bệnh.

2.3. Người có cơ địa nóng trong

Theo y học cổ truyền, cả gạo nếp và men rượu đều có tính ấm (tính nóng). Thời điểm Tết Đoan ngọ vào thời tiết mùa hè vốn đã oi bức, những người có cơ địa nhiệt (nóng trong), người dễ bị nổi mụn nhọt, lở miệng hoặc rôm sảy mà ăn nhiều cơm rượu nếp sẽ khiến cơ thể tích tụ thêm nhiệt lượng, làm tình trạng viêm da và mụn nhọt trở nên nghiêm trọng hơn.

2.4. Người có cơ địa dị ứng với cồn

Quá trình ủ gạo nếp với men sẽ sinh ra một lượng cồn nhất định. Thời gian ủ càng lâu, lượng đường chuyển hóa thành cồn càng lớn. Những người có cơ địa dị ứng với cồn, dễ bị mẩn ngứa, đỏ mặt hoặc đau đầu khi tiếp xúc với chất cồn nên hạn chế món ăn này. Người mắc các bệnh về gan không nên ăn cơm rượu quá nhiều. Ngoài ra, những người đang sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính, chất cồn trong cơm rượu có thể tương tác với thuốc làm giảm hiệu quả của thuốc.

2.5. Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ còn chưa hoàn thiện, tính ấm và chất cồn trong cơm rượu nếp có thể gây kích ứng đường ruột của trẻ. Đối với phụ nữ mang thai, việc ăn quá nhiều món ăn có tính nóng cũng không có lợi cho sự phát triển ổn định của thai nhi. Nếu muốn tham gia phong tục diệt sâu bọ, các đối tượng này chỉ nên ăn một lượng rất nhỏ (khoảng 1 - 2 thìa nhỏ) sau khi đã ăn nhẹ món khác vào bữa sáng.

Theo suckhoedoisong.vn